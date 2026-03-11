Πλαφόν στην αγορά τροφίμων: Αναλυτικά η λίστα των αγαθών

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε μια μεγάλη σειρά προϊόντων που πωλούνται στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε μια μεγάλη σειρά προϊόντων που πωλούνται στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης των μέτρων και μετά τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το μέτρο, κανείς δεν θα μπορεί να πουλά με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε για τον κωδικό κατά μέσο όρο το 2025.

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα κατηγοριών αγαθών, που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου:

1. Ρύζι

2. Ψωμί για τοστ

3. Ψωμί φρατζόλα

4. Φρυγανιές

5. Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι

6. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

7. Όσπρια (φακές)

8. Όσπρια (φασόλια)

9. Όσπρια (ρεβύθια)

10. Πάριζα

11. Γαλοπούλα (αλλαντικά)

12. Κατεψυγμένα ψάρια

13. Φρέσκα ψάρια

14. Νωπό χοιρινό

15. Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου

16. Νωπό μοσχάρι

17. Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο

18. Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)

19. Γάλα φρέσκο πλήρες

20. Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

21. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

22. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

23. Γάλα εβαπορέ

24. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

25. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

26. Τυρί φέτα

27. Λευκό τυρί

28. Τυρί γκούντα

29. Τυρί με χαμηλά λιπαρά

30. Χυμός τομάτας διατηρημένος

31. Αυγά

32. Μαργαρίνες

33. Βούτυρο αγελάδος

34. Ελαιόλαδο

35. Ηλιέλαιο

36. Κατεψυγμένα λαχανικά

37. Λευκή ζάχαρη

38. Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)

39. Δημητριακά

40. Κρέμα βρεφικής ηλικίας

41. Γάλα βρεφικής ηλικίας

42. Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)

43. Σοκολάτες και σοκολατοειδή

44. Μπισκότα

45. Χυμός πορτοκάλι

46. Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)

47. Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες

48. Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

49. Χαρτί κουζίνας

50. Χαρτί υγείας

51. Οδοντόκρεμες

52. Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών

53. Σαμπουάν

54. Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή

55. Αφρόλουτρα

56. Πάνες ακράτειας

57. Πάνες για μωρά

58. Μωρομάντηλα

59. Σαμπουάν για μωρά

60. Τροφές για σκύλους

61. Τροφές για γάτες

Τα πρόστιμα παραβίασης του μέτρου φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την έκταση της παραβίασης. Το μέτρο αφορά στη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.