Η Τεχεράνη απαντά στον Μακρόν για Στενά του Ορμούζ - Τραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον νέο ηγέτη του Ιράν»

ΣρτθςΗ ΕΕ ενισχύει τις αποστολές προστασίας της ναυσιπλοϊας. Μηνύματα Πούτιν, Ερντογάν, Κίνας

Απειλητικές διαστάσεις αποκτά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να συνεχίζει να πλήττει σφοδρά το Ιράν, με Ανώτατο Ηγέτη του τον γιο του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ενώ η Τεχεράνη εξαπολύει μπαράζ επιθέσεων εναντίον του Τελ Αβίβ και των χωρών του Κόλπου με στόχο να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέα ευρείας κλίμακας σειρά επιθέσεων κατά των υποδομών του ιρανικού καθεστώτος σε Τεχεράνη, Ισφαχάν, αλλά και τη Βηρυτό.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί προειδοποίησε σήμερα ότι η ασφάλεια στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ δεν θα αποκατασταθεί όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Είναι ελάχιστα πιθανό να διασφαλιστεί η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ ενώ μέσω της φωτιάς του πολέμου που άναψαν στην περιοχή οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», τόνισε ενώ το Παρίσι προετοιμάζει μια «αμυντική» αποστολή με στόχο να ανοίξει και πάλι η κρίσιμη θαλάσσια οδός.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επεσήμανε προετοιμάζει μια «αυστηρά ειρηνική» αποστολή «καθαρά αμυντικού, συνοδευτικού χαρακτήρα» η οποία θα επιτρέψει, μόλις αυτό καταστεί δυνατόν, μετά το πέρας της πιο έντονης φάσης της σύγκρουσης, να συνοδεύονται τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα δεξαμενόπλοια ώστε να ξανανοίξουν τα Στενά με συμμετοχή από «Ευρωπαίους και μη» εταίρους. ενώ γίνονται ήδη συζητήσεις με την Ινδία και άλλες ασιατικές χώρες που πλήττονται.

Η ΕΕ ενισχύει τις αποστολές προστασίας της ναυσιπλοϊας

Η ΕΕ ανακοίνωσε εξάλλου ότι είναι έτοιμη να ενισχύσει τις αποστολές προστασίας της ναυσιπλοΐας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ είναι διατεθειμένη «να προσαρμόσει και να ενισχύσει» αυτές τις αποστολές, σημείωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα μετά τη βιντεοδιάσκεψη με ηγέτες από Αίγυπτο, Κατάρ, Ομάν, Ιορδανία, Μπαχρέιν, Λίβανο, Συρία, Τουρκία, Αρμενία, Κουβέιτ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία και Ιράκ.

Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει αναπτύξει δύο τέτοιες αποστολές, την «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα» και την «Αταλάντη» στον Ινδικό Ωκεανό. Η πρώτη έχει ως στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις που εξαπολύονται από τους Χούθι, τους συμμάχους του Ιράν στην Υεμένη και επί του παρόντος αποτελείται από τρία πολεμικά πλοία, ένα ελληνικό, ένα ιταλικό και ένα γαλλικό.

Η δεύτερη, για την προστασία των πλοίων από την πειρατεία, αποτελείται από δύο πλοία, ένα στο Ομάν και το δεύτερο στο Τζιμπουτί. Στην κοινή ανακοίνωσή τους, η φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα ανέφεραν ότι οι ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη «συζήτησαν τις επιπτώσεις των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ» και «αναζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εταίρους στη Μέση Ανατολή, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι».

Πρώτη αντίδραση Τραμπ για Μοζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη New York Post ότι «δεν είναι κοντά» στην αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν, για τη διασφάλιση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ισφαχάν. «Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση επί του θέματος. Δεν είμαστε καν κοντά σε κάτι τέτοιο», ανέφερε και τόνισε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή του 56χρονου Μοτζταμπά Χαμενεΐ στη θέση του ηγέτη της χώρας, ο οποίος αντικατέστησε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν πρόκειται να σας πω», απάντησε ο Τραμπ σχετικά με τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν είμαι όμως ευχαριστημένος μαζί του», σχολίασε. Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει στο CNN πως “είναι ανοιχτός” στο να υπάρξει ακόμα και θρησκευτικός ηγέτης στο Ιράν, αρκεί αυτός να είναι «δίκαιος και σωστός». «Πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και σωστός, να κάνει καλή δουλειά και να αντιμετωπίζει καλά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και να σέβεται τις άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή» δήλωσε.

Μηνύματα Πούτιν, Ερντογάν, Κίνας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει «τα λανθασμένα και προκλητικά βήματα» με φόντο την αναχαίτιση πυραύλου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα πάνω από την Τουρκία. Ο Πούτιν επεσήμανε ότι η παραγωγή πετρελαίου που συνδέεται με τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διακοπεί πλήρως ακόμη και από τον επόμενο μήνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα για τις παραδόσεις πετρελαίου θα απαιτήσουν πολύ χρόνο και σημαντικές δαπάνες. Σημείωσε επίσης ότι η εφοδιαστική αλυσίδα θα μετατοπιστεί προς πιο κερδοφόρες αγορές, τονίζοντας ότι οι ρωσικές εταιρείες πρέπει να αξιοποιήσουν την τρέχουσα κατάσταση. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει ενεργειακούς πόρους σε χώρες που θεωρεί «αξιόπιστους εταίρους».

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογο του Κουβέϊτ, Τζάρα Τζάμπερ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ απηύθυνε έκκληση για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν στην περιοχή του Κόλπου, τονίζοντας ότι η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών του Κόλπου θα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές, ενώ η Κίνα ανησυχεί βαθύτατα για την ταχέως κλιμακούμενη κατάσταση και θα παίξει εποικοδομητικό ρόλο στην διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας.