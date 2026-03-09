«Επιχείρηση Epic Mistake»: Ο Αραγτσί χλευάζει τις ΗΠΑ και λέει πως «έχουμε και εμείς πολλές εκπλήξεις»

«Επιχείρηση Epic Mistake» αποκαλεί ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του την «Operation Epic Fury» των ΗΠΑ.

«Επιχείρηση Epic Mistake» αποκαλεί ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του την «Operation Epic Fury» των ΗΠΑ, τονίζοντας παράλληλα πως «και εμείς έχουμε πολλές εκπλήξεις» αναφερόμενος στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκαλείται από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Στην ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί παραθέτει έναν πίνακα με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, σημειώνοντας ότι «εννέα ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης Epic Mistake, οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, ενώ όλες οι πρώτες ύλες εκτοξεύονται».

Υποστήριξε ακόμη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας, ελπίζοντας να περιορίσουν το τεράστιο πληθωριστικό σοκ», προσθέτοντας ότι «το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο».