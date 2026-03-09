Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Principia: Αποχώρηση του CEO Αριστοτέλη Χαντάβα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Principia: Αποχώρηση του CEO Αριστοτέλη Χαντάβα
Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος θα ανακοινωθεί σύντομα.

Την αποχώρηση του Αριστοτέλη Χαντάβα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), με ισχύ από τις 27 Μαρτίου 2026, ανακοίνωσε η Principia - της οποίας μέτοχοι είναι η Enel SpA και funds τα οποία διαχειρίζεται η Macquarie Asset Management. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας εντάχθηκε στην εταιρεία το 2018 ως Head of Europe Area της Enel Green Power και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετεξέλιξη της εταιρείας στη σημερινή Principia, μετά την εξαγορά της από funds που διαχειρίζεται η Macquarie Asset Management.

Η Principia ευχαριστεί θερμά τον Αριστοτέλη Χαντάβα για τη συμβολή του στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της εταιρείας και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπορεί η Ελλάδα να ξεμείνει από καύσιμα; Το «προηγούμενο» που ανησύχησε την αγορά

ΕΝΦΙΑ 2026: Προ των πυλών ο νέος λογαριασμός - Πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για 7 εκατ. ιδιοκτήτες

Ράλι δίχως φρένα για το πετρέλαιο - Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent

tags:
Principia
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider