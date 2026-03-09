Ερντογάν: «Οι προκλητικές ενέργειες του Ιράν απειλούν τη φιλία μας»

«Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις μας, εξακολουθούν να λαμβάνονται εξαιρετικά ακατάλληλες και προκλητικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη φιλία μας», δήλωσε ο Ερντογάν

Την Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην προχωρήσει σε περαιτέρω προκλητικές ενέργειες. Η δήλωση έρχεται μετά από την αναχαίτιση ενός πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Τα αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο κατέρριψαν δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Θραύσματα του πυραύλου κατέπεσαν σε αγρούς του Γκαζιαντέπ, τόνισε το υπουργείο.

«Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις μας, εξακολουθούν να λαμβάνονται εξαιρετικά ακατάλληλες και προκλητικές ενέργειες, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας με το Ιράν», δήλωσε ο Ερντογάν.

Την προηγούμενη εβδομάδα ένας άλλος πύραυλος που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, αναχαιτίσθηκε από τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ