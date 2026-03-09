Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει»

Ο πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα σε δημοσιογράφο του CBS News

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την Γουεϊτζία Τζιανγκ, ανταποκρίτρια του CBS στον Λευκό Οίκο.

NEW—In a phone interview, President Trump told me the war could be over soon: “I think the war is very complete, pretty much. They have no navy, no communications, they’ve got no Air Force.” He added that the U.S. is “very far” ahead of his initial 4-5 week estimated time frame. — Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026

«Δεν έχουν ναυτικό, επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την Τζιανγκ, η οποία δημοσίευσε τη συνέντευξή της με τον πρόεδρο στο X.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ μπροστά» από την αρχική του εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε ότι «δεν έχει κάποιο μήνυμα» να του στείλει. Φέρεται να είπε επίσης ότι έχει «κάποιον» υπόψη του για να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Μετά την είδηση οι δείκτες στην Wall Steet, πραγματοποιούν ανοδικές κινήσεις.