Σύσκεψη στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σύσκεψη, με τη συμμετοχή του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από την Κύπρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ από τις Βρυξέλλες και το Eurogroup θα συνδεθεί ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Mega, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα για την οποία θα κινηθούν το ταχύτερο τα συναρμόδια υπουργεία είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων. «Σε αυτό θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές προς όλους όσοι σκέφτονται να αισχροκερδήσουν. Η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης απάντησε: «Θα δούμε την συνολικότερη επίπτωση αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019 και ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτούς που μας έλεγαν «δώστε τα όλα», αλλά δεν είμαστε και Ελβετία ή Γερμανία».