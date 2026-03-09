Απώλειες πάνω από 1% για τον χρυσό

Πιέσεις δέχθηκε ο χρυσός λόγω της ανησυχίας πως η Fed αυξήσει τα επιτόκια για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό λόγω της ξέφρενης πορείας των τιμών καυσίμων που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο χρυσός υποχώρησε περισσότερο από 1% τη Δευτέρα, λόγω των πιέσεων που δέχθηκε από την ενίσχυση του δολαρίου και την ανησυχία πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό λόγω της ξέφρενης πορείας των τιμών καυσίμων που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 1,5% στα 5.091,62 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου έκλεισαν 1,1% χαμηλότερα στα 5.103,70 δολάρια.

Οι ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού και υψηλότερα επιτόκια από την κλιμάκωση του πολέμου επηρέασαν τον χρυσό, ωστόσο μια παρατεταμένη σύγκρουση αναμένεται επίσης να διατηρήσει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και να οριοθετήσει ένα κατώτατο όριο για τις τιμές του χρυσού, δήλωσε ο Τζιμ Γούκοφ, ανώτερος αναλυτής στην Kitco Metals.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε καθώς οι τιμές του πετρελαίου πλησίασαν τα 120 δολάρια το βαρέλι, κάνοντας τους επενδυτές να ανησυχούν ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά τον ενεργειακό εφοδιασμό και να βλάψει την παγκόσμια ανάπτυξη.

Στο μέτωπο των μάκρο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο αναμένεται την Τετάρτη, ενώ ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο δείκτης Προσωπικών Δαπανών Κατανάλωσης (PCE), θα δημοσιευτεί την Παρασκευή.

Η επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ είναι στις 17-18 Μαρτίου, όπου αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε 0,2% στα 84,18 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 1,1% στα 2.158,02 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε 2,4% στα 1.663,79 δολάρια.