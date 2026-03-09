Ειδήσεις | Διεθνή

Lufthansa και Air France παρατείνουν την αναστολή των πτήσεών τους προς Μέση Ανατολή

Lufthansa και Air France παρατείνουν την αναστολή των πτήσεών τους προς Μέση Ανατολή
Την παράταση της αναστολής πτήσεων ανακοίνωσε σήμερα ο αεροπορικός όμιλος Lufthansa και η γαλλική αεροπορική εταιρία Air France

Την παράταση της αναστολής πτήσεων ανακοίνωσε σήμερα ο αεροπορικός όμιλος Lufthansa, από και προς τα μεγάλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα, αναστέλλονται έως και τις 15 Μαρτίου οι πτήσεις προς και από Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Νταμάμ, Αμμάν και Ερπίλ, έως και τις 28 Μαρτίου από και προς Βηρυτό και, τέλος, έως και τις 2 Απριλίου από και προς Τελ Αβίβ.

Τέλος, η Τεχεράνη δεν θα εξυπηρετείται από τον όμιλο έως και τις 30 Απριλίου.

Ταυτόχρονα, η γαλλική αεροπορική εταιρία Air France ανακοινώνει πως «παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της κατάστασης στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή παρέτεινε από την πλευρά της την αναστολή των πτήσεων από και προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό έως και τις 13 Μάρτιου».

Οι πτήσεις προς Ντουμπάι και αυτές προς και από το Ριάντ αναστέλλονται έως και τις 12 Μαρτίου. Οι πτήσεις με αναχώρηση από το Ντουμπάι αναστέλλονται έως τις 13 Μαρτίου, σύμφωνα με τη γαλλική εταιρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

