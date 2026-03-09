Μπαράζ βομβαρδισμών από Ισραήλ σε Βηρυτό και Τεχεράνη - Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή. H Tεχεράνη θα κατασχέσει ύποπτα assets για συνεργασία με Ισραήλ και ΗΠΑ. Το Μπακού ξανάνοιξε τα σύνορά του με το Ιράν.

Τελευταία ενημέρωση 12:50

Στις φλόγες παραδίδεται για 10η ημέρα η Μέση Ανατολή με το Τελ Αβίβ να εξαπολύει σαρωτικές επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν αλλά και στον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με τους πρώτους πυραύλους. Το πολεμικό μέτωπο αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις με τραυματίες στο Μπαχρέιν και προειδοποιήσεις από τη Σαουδική Αραβία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Νέα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έχοντας ήδη προειδοποιήσει ότι θα πλήξει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται με την οργάνωση. Το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο από τότε που η φιλοϊρανική οργάνωση έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου. Σχεδόν 400 άνθρωποι έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους.

Στήλες καπνού υψώνονταν από τα νότια προάστια, που έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους ενώ τουλάχιστον τρία πλήγματα στοχοθέτησαν τα νότια προάστια. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «τώρα πλήττει τις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχιέχ» (προάστιο στα αραβικά). Αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε προειδοποιήσει για πλήγματα σε υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan.

Η εταιρία αυτή, που εδώ και καιρό έχει στοχοποιηθεί από αμερικανικές κυρώσεις, χαίρει ιδιαίτερης δημοφιλίας κυρίως στη σιιτική κοινότητα για τα άτοκα δάνειά της και τις μικροπιστώσεις της και διαθέτει περίπου 30 καταστήματα στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στη Βηρυτό, δρόμος που οδηγεί σε ένα από αυτά έχει κλείσει από τον λιβανικό στρατό. Στη Σιδώνα στον νότιο Λίβανο, οχήματα της Πολιτικής Προστασίας και ασθενοφόρα βρίσκονταν κοντά σε κατάστημα της εταιρίας, σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Ένας νεκρός στο κεντρικό Ισραήλ

Οι ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός άνδρα γύρω στα σαράντα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργοτάξιο, μετά την εκτόξευση ομοβροντίας ιρανικών πυραύλων στο κεντρικό Ισραήλ, από την οποία τραυματίστηκε επίσης σοβαρά άλλος άνδρας. «Αμέσως μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων", κλιμάκια διασωστών έσπευσαν "σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ», ιδίως σε εργοτάξιο, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA).

To Iράν έπληξε με drone την ΒAPCO, την ραχοκοκαλιά των πετρελαϊκών εταιρειών στο Μπαχρέιν ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν χτυπήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες καυσίμων, εκτοξευτές πυραύλων και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες, περιλαμβανομένων στόχων στην Τεχεράνη με ισχυρές συγκρούσεις σε πολλές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η ρωσική κρατική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε επικαλούμενη τον επικεφαλής της Αλεξέι Λιχατσόφ, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν παραμένει τεταμένη, αλλά όπως σημείωσε δεν έχουν αναφερθεί πλήγματα στην εγκατάσταση ούτε στην περιοχή του εργοταξίου. Ο Λιχατσόφ πρόσθεσε ότι η κατασκευή επιπρόσθετων μονάδων στο Μπουσέρ έχει ανασταλεί, αν και πάνω από 600 μέλη του προσωπικού παραμένουν για διατήρηση εξοπλισμού και ολοκλήρωση εργασιών.

H Τεχεράνη εκπέμπει μήνυμα αδιαλλαξίας, εξαπολύοντας νέο μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones στη Σαουδική Αραβία. Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας - που κρίνεται πιο σκληροπυρηνικός και από τον πατέρα του - καταδεικνύει ότι το θεοκρατικό καθεστώς θα συνεχίσει να μάχεται ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Το Ιράν θα κατασχέσει ύποπτα assets για συνεργασία με Ισραήλ και ΗΠΑ

Οι ιρανικές αρχές θα κατασχέσουν assets και θα επιβάλουν κυρώσεις στα μέλη της ιρανικής διασποράς που είναι ύποπτα ότι «συνεργάζονται» με Ισραήλ και ΗΠΑ στον πόλεμο που μαίνεται, ανακοίνωσε σήμερα η δικαστική εξουσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. »Οι Ιρανοί στο εξωτερικό που ευθυγραμμίζονται, βοηθούν και συνεργάζονται με τον αμερικανοσιωνιστή επιτιθέμενο εχθρό θα υπόκεινται στην κατάσχεση όλων των αγαθών τους και σε άλλες κυρώσεις με βάση τον νόμο», σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Κίνα για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Εσωτερική υπόθεση της Τεχεράνης

Η Κίνα χαρακτήρισε εσωτερική απόφαση του Ιράν την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. «Ενημερωθήκαμε για το θέμα. Πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη από την ιρανική πλευρά με βάση το Σύνταγμά της», δήλωσε ο Γκούο Ζιακούν εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ. «Η Κίνα ζητεί (από όλες τις πλευρές) να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να επιστρέψουν στον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό και να αποφύγουν οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση της έντασης», επανέλαβε ο Γκούο.

Εξάλλου ο ίδιος τόνισε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ενέργεια από το εξωτερικό που θα έχει στόχο τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. «Η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, με οποιοδήποτε πρόσχημα, και η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν θα πρέπει να γίνουν σεβαστές», υπογράμμισε ο Γκούο όταν ρωτήθηκε για τις αμερικανικές και τις ισραηλινές απειλές.

Το Ισραήλ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα αποτελέσει «στόχο», πριν καν την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα κρατήσει καιρό» χωρίς την έγκρισή του. Στο μεταξύ ένοπλες, φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ χαιρέτισαν την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Όπως ανακοίνωσε η οργάνωση Μπαντρ, μια ένοπλη ομάδα με μεγάλη επιρροή που εκπροσωπείται και στο ιρακινό κοινοβούλιο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «είναι ο τρίτος ηγέτης που κρατά τον πυρσό αυτού του μεγάλου ισλαμικού έργου» και θα φροντίσει για «την ευλογημένη συνέχεια της Ισλαμικής Επανάστασης». Ο σιίτης ηγέτης Κάις αλ Χαζάαλι, επικεφαλής της οργάνωσης Ασάιμπ Αχλ αλ Χακ, επίσης έκανε λόγο για την ενίσχυση του ρόλου της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως κεντρικού πυλώνα του άξονα της αντίστασης.

Οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, μια άλλη φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση, επίσης χαιρέτισε την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «του καλύτερου διαδόχου για τον καλύτερο προκάτοχο». Και άλλες φιλοϊρανικές οργανώσεις του Ιράκ, όπως οι Ταξιαρχίες Σαγιέντ αλ Σουχάντα, αλλά και ο σιίτης ιερωμένος Άμαρ αλ Χακίμ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Το Μπακού ξανάνοιξε τα σύνορά του με το Ιράν

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι ξανάνοιξε τις μεθοριακές διαβάσεις του με το Ιράν για όλες τις μεταφορές φορτίων. Τα μεθοριακά σημεία διέλευσης, από τις συντομότερες χερσαίες διαδρομές που συνδέουν το Ιράν με τη συμμαχική του Ρωσία, έκλεισαν μετά την, όπως τη χαρακτήρισε το Μπακού, ιρανική επίθεση με drones στον θύλακά του Ναχιτσεβάν. O Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τηλεφώνησε στον Αζέρο ομόλογό του Ιλχάμ Αλίγεφ και του δήλωσε ότι το Ιράν δεν ενεπλάκη στο περιστατικό.