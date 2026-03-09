Πολιτική | Ελλάδα

Δημοσκόπηση Alco: Το κόμμα που βγαίνει κερδισμένο εν μέσω πολέμου

Δημοσκόπηση Alco: Το κόμμα που βγαίνει κερδισμένο εν μέσω πολέμου
Από τα αποτελέσματα φέρεται ότι την πρωτιά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι ερωτηθέντες απάντησαν μεταξύ άλλων για το κόμμα που θα στηρίξουν στις επόμενες εκλογές αλλά και για το πόσο πιθανό είναι να στηρίξουν νέα πρόσωπα και κόμματα.

tags:
Δημοσκόπηση
