ΥΠΕΞ Γερμανίας: Αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη αλληλεγγύη για την Κύπρο

Την αλληλεγγύη του προς την Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος έφθασε πριν από λίγη ώρα στη Λάρνακα.

Την αλληλεγγύη του προς την Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος έφθασε πριν από λίγη ώρα στη Λάρνακα.

«Αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη αλληλεγγύη για τον εταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η χώρα επλήγη την περασμένη εβδομάδα από ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αναφερόμενος στην επίσκεψη του υπουργού, ο οποίος θα συναντηθεί αύριο με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο. Απόψε ο κ. Βάντεφουλ, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, αναμένεται να συναντηθεί και με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ, επίσης στην Κύπρο.

Στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνάντησης με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και θέματα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση από την Κύπρο της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ