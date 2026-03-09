Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

Απομακρύνεται το ανατρεπτικό σενάριο μιας πιο γενναίας αύξησης από φέτος (περί των 70 ευρώ) και επικρατεί το «συντηρητικό σενάριο» μιας αύξησης κοντά στα 40-50 ευρώ

Δραματική αλλαγή στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας επιφέρει το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιτίας της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις της να «αγγίζουν» και το εγχώριο μέτωπο στους μισθούς. Εν αναμονή μάλιστα της επικείμενης αύξησης του κατώτατου μισθού στο τέλος του μήνα, το οικονομικό επιτέλειο της κυβέρνησης σταθμίζει τα δεδομένα για μια αναπροσαρμογή που θα ισορροπεί μεταξύ των αναγκών των μισθωτών αλλά και των αντοχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον ασφυκτικών πιέσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση δεν αποκλείεται να επιλέξει το «συντηρητικό σενάριο» της αύξησης, η οποία θα κυμαίνεται κοντά στα 40-50 ευρώ, ανεβάζοντας το νέο κατώτατο στα 920-930 ευρώ (μεικτά), από 880 ευρώ σήμερα. Με άλλα λόγια, απομακρύνεται το ανατρεπτικό σενάριο μιας πιο γενναίας αύξησης από φέτος (περί των 70 ευρώ), προκειμένου ο κατώτατος μισθός να σκαρφαλώσει στα 950 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα από ότι προέβλεπε η αρχική κυβερνητική δέσμευση.

Υπενθυμίζεται πως πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπήρχαν σκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο να διαμορφωθεί ο νέος μισθός στα 950 ευρώ από το φετινό Απρίλιο, εν όψει και των εκλογικού 2027. Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση και οι αστάθμητες οικονομικές συνέπειες της, βάζουν στην άκρη τις όποιες σκέψεις για υψηλές παροχές.

Η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να ανακοινωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου από την Νίκη Κεραμέως και να εφαρμοστεί από 1ης Απριλίου. Αφορά λιγότερους από 600.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά καταλαμβάνει και κομμάτι του δημοσίου τομέα, καθώς πλέον ο κατώτατος μισθός έχει σχεδόν εξισωθεί μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέλος συμπαρασύρει το ύψος περίπου 20 επιδομάτων όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας και οι τριετίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ήταν 50 ευρώ για το 2022, 2024 και 2025 και 67 ευρώ για το 2023. Από το 2019 μέχρι το 2025, έχει σημειωθεί αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,4%.

Οι προτάσεις φορέων και κοινωνικών εταίρων

Από 2,5% (σχεδόν 20 ευρώ) έως και 5% (38,72 ευρώ) τοποθετεί η πλειονότητα των κοινωνικών εταίρων το ποσοστό της αύξησης στον κατώτατο μισθό που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι εργοδοτικοί φορείς θα υποδέχονταν θετικά ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις των κατώτατων αποδοχών, εφόσον όμως συνδυάζονταν με συγκεκριμένες ελαφρύνσεις βαρών, τις οποίες έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις όπως περαιτέρω μείωση μη μισθολογικού κόστους, κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, επιδότηση ενεργειακούς κόστους, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις κ.α.

Στα υπομνήματα που κατατέθηκαν στον ΟΜΕΔ περιλαμβάνονται συνετές αλλά και πιο γενναίες αυξήσεις, προκειμένου να αυξηθούν οι αποδοχές των εργαζομένων χωρίς να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα: