Το Ισραήλ βομβάρδισε αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης

Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στρατηγικών σημείων του Ιράν και θέσεων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξαπολύει ευρείας κλίμακας επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους διασποράς κατά του Τελ Αβίβ, ενώ έπληξε εκ νέου με drones και χώρες του Κόλπου.

Οι IDF ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας (09/03) ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ολοκλήρωσε ακόμη ένα κύμα επιθέσεων εναντίον δεκάδων υποδομών του ιρανικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταξύ των στόχων περιλαμβανόταν το κεντρικό αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης που είναι υπεύθυνο για την εκτόξευση drones, από όπου απογειώνονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κατεύθυνση το Ισραήλ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα αυξήσει την ισχύ, τη συχνότητα και το βεληνεκές των πυραύλων που εκτοξεύει μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Στο εξής, δεν θα εκτοξεύεται κανένας πύραυλος με κεφαλή μικρότερη του ενός τόνου, φέρεται να δήλωσε ο Ματζίντ Μουσαβί.