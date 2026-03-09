Μιχαηλίδου από EPSCO: Πρωτοβουλίες για μεγαλύτερη ευελιξία στα ευρωπαϊκά εργαλεία στεγαστικής πολιτικής

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε σήμερα η υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών.

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η κυρία Μιχαηλίδου πραγματοποίησε συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βασικό αντικείμενο την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για πολιτικές στέγασης και κοινωνικής συνοχής.

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Dan Jørgensen και με τον γενικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Mario Nava. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν οι δυνατότητες μεγαλύτερης ευελιξίας στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης -όπως το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο- ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους για στεγαστικές πολιτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν πρακτικές παρεμβάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, όπως μεγαλύτερη ευελιξία στα εισοδηματικά κριτήρια ορισμένων δράσεων, η δυνατότητα χρηματοδότησης δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών και άλλων κοινωνικών υποδομών που συνδέονται με τη στέγαση, καθώς και προσαρμογές σε προγράμματα ανακαίνισης κατοικιών ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα ακίνητα.

Η Ελληνίδα υπουργός υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων με μεγαλύτερη ευελιξία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και τη στήριξη των νοικοκυριών σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεση μεταξύ στεγαστικής πολιτικής και δημογραφικών εξελίξεων, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία επηρεάζει άμεσα κρίσιμες αποφάσεις ζωής για τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειες.

«Η αξιοπρέπεια της κατοικίας είναι προϋπόθεση για το μέλλον της Ευρώπης. Η Ελλάδα εργάζεται μεθοδικά για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να ενισχύσουμε τις πολιτικές στέγασης και να στηρίξουμε ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη στέγαση, γιατί η πρόκληση αυτή αφορά όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και απαιτεί κοινές λύσεις», τόνισε.

Η υπουργός συναντήθηκε επίσης με την υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι δύο χώρες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ενώ επιβεβαιώθηκε η πρόθεση Ελλάδας και Κύπρου να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ