ΧΑ: «Κράτησε» τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Αν και κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε τη Δευτέρα να περιορίσει τις ενδοσυνεδριακές του απώλειες και να «κρατήσει» στο κλείσιμο τις 2.100 μονάδες. Metlen και Motor Oil ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Οι πιέσεις διαχύθηκαν από νωρίς στο σύνολο του ταμπλό, όπου τελικά 24 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 97 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 29 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

Το σημερινό ήταν το τέταρτο πτωτικό κλείσιμο για τον Γενικό Δείκτη εντός του Μαρτίου, σε σύνολο έξι συνεδριάσεων, διάστημα στο οποίο ο ΓΔ καταγράφει συνολικές απώλειες 7,68%, ενώ από την αρχή του έτους υποχωρεί 0,85%. Για τον δείκτη των τραπεζών οι απώλειες εντός του Μαρτίου διαμορφώνονται σε 9,81%, όμως από την αρχή του έτους η απόδοσή του παραμένει θετική (+0,80%).

Ο πόλεμος στο Ιράν παραμένει ασφαλώς η βασική ανησυχία στις αγορές μετοχών και εμπορευμάτων. Η εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου το πρωί της Δευτέρας προς τα 120 δολάρια το βαρέλι έδωσε το έναυσμα για μεγάλες απώλειες τόσο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας όσο και στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Η αποκλιμάκωση, στη συνέχεια, κάτω από τα 100 δολάρια, ενεργοποίησε αγοραστικά αντανακλαστικά και επέτρεψε να ανακτηθεί εν μέρει το χαμένο έδαφος.

Στο ελληνικό ταμπλό, όπως σημειώνει σε ανάλυσή της η Fast Finance, «πλέον υπάρχουν αποτιμήσεις και τιμές σε αρκετούς τίτλους που μόλις πριν λίγο καιρό κάποιοι θα ήθελαν να αγοράσουν τρέχοντας», τονίζοντας ότι στην παρούσα φάση η ψυχολογία παίζει καθοριστικό ρόλο. «Η ελληνική οικονομία σαφώς βρίσκεται σε τροχιά σημαντικής ανάκαμψης. Παρ’ όλα αυτά, είναι ευάλωτη σε πληθωριστικές πιέσεις, οπότε έχει μεγάλη σημασία πόσο θα κρατήσει το πανηγύρι των υψηλών τιμών σε πετρέλαιο και αέριο» τονίζει μεταξύ άλλων η χρηματιστηριακή.

Πάντως, σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η Ελλάδα εμφανίζεται πιο ανθεκτική απέναντι στις συνθήκες ενεργειακού σοκ που διαμορφώνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Κι αυτό, καθώς η δυναμική της ανάπτυξης στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή, ενώ η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να χρηματοδοτήσει μέτρα που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν μέρος των οικονομικών επιπτώσεων ενός τέτοιου σοκ.

Η Fast Finance σχολιάζει ότι «η μεταβλητότητα φαίνεται να συνεχίζει να είναι δεδομένη το επόμενο διάστημα», ενώ ο τραπεζικός κλάδος αναμένεται να έχει καταλυτική επίδραση στη συνολική τεχνική εικόνα της αγοράς.

Τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.102,61 μονάδες με απώλειες 0,94%, ανακάμπτοντας από απώλειες που στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών έφτασαν έως το -4% και τις 2.036 μονάδες.

Απώλειες σημείωσε και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχώρησε 1,59% στις 2.312,18 μονάδες. Ο ΔΤΡ στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκε να υποχωρεί σε ποσοστό άνω του 5% έως τις 2.223,41 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ με οριακά θετικό πρόσημο έκλεισε η ΕΤΕ (+0,08%) στα 12,96 ευρώ. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Optima υποχωρώντας 3,98%, η Τρ. Κύπρου υποχώρησε 3,67%, και ακολούθησαν οι Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς με απώλειες 2,39% και 2,17% αντίστοιχα. Στα 3,52 ευρώ με απώλειες 1,48% ολοκλήρωσε η Eurobank.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 393,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 36,51 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στον FTSE Large Cap ξεχώρισε ανοδικά η Metlen, ενισχυμένη 3,14% στα 35,46 ευρώ, καθώς και η άνοδος 3% της Motor Oil στα 37,80 ευρώ. Στο +1,93% ακολούθησε ο ΟΠΑΠ με κλείσιμο στα 14,80 ευρώ, ενώ ενισχυμένη έκλεισε και η μετοχή της Helleniq Energy σε ποσοστό 0,95% στα 9,06 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, πέραν των τραπεζών, η Cenergy δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις υποχωρώντας 6,65% στα 17,98 ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι ElvalHalcor και Viohalco με απώλειες 4,67% και 4,64% αντίστοιχα. Μικρότερες απώλειες κατέγραψαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Τιτάν (-3,01%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,15%), Aegean (-1,55%), ΔΕΗ (-0,87%), Jumbo (-0,60%), ΔΑΑ (-0,48%), ΟΤΕ (-0,48%) και Coca-Cola HBC (-0,38%).