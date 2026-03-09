Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου - Στο Παρίσι την Τρίτη ο Κυρ. Μητσοτάκης

Οι τελικές αποφάσεις με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας.

Ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη προπαρασκευαστικη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών για την αντιμετώπιση επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο κ. Μητσοτάκης έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, αλλά δεν αποφασίστηκε κάτι καθώς αύριο θα λείπει στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Ο Πρωθυπουργός αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου, θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια.