Λάιεν - Κόστα: «Απαράδεκτες οι επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου»

Η βιντεοδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ των δύο Προέδρων και των ηγετών των χωρών του Κόλπου.

H Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος Αντόνιο Κόστα αντάλλαξαν σήμερα απόψεις με τους ηγέτες της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, του Μπαχρέιν, του Λιβάνου, της Συρίας, της Τουρκίας, της Αρμενίας, του Ιράκ, του Κατάρ, του Κουβέιτ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των απαράδεκτων επιθέσεων κατά των χωρών της περιοχής και των επιπτώσεων στην ενεργειακή ασφάλεια. Η βιντεοδιάσκεψη αυτή εντάσσεται στη διαρκή έκφραση αλληλεγγύης και σε μια σειρά διπλωματικών επαφών, σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι δύο Πρόεδροι από την έναρξη της τρέχουσας κρίσης, καθώς και των προηγούμενων ενεργειών της Ύπατης Εκπροσώπου, Κάγια Κάλας.

Οι Πρόεδροι, για άλλη μια φορά, καταδίκασαν απερίφραστα τις τυφλές επιθέσεις του Ιράν και εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τους ανθρώπους της περιοχής.

Ευχαρίστησαν επίσης τους ηγέτες της περιοχής για τη βοήθεια και τη στήριξή τους στον επαναπατρισμό δεκάδων χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στις χώρες τους όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μακροχρόνιος, αξιόπιστος εταίρος για την περιοχή σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές και είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και να διευκολύνει την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μπορεί μεν η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη να βρίσκεται υπό πίεση, ωστόσο πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει συνέπεια στη θέση της σχετικά με τις δραστηριότητες του Ιράν και έχει επανειλημμένα καλέσει την ηγεσία του να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να περιορίσει το πρόγραμμα των βαλλιστικών του πυραύλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης καταδικάσει την απαράδεκτη καταστολή και βία που ασκεί το ιρανικό καθεστώς εις βάρος των πολιτών του.

Οι Πρόεδροι διακήρυξαν εκ νέου την προσήλωσή τους στην περιφερειακή σταθερότητα και ζήτησαν την προστασία των αμάχων και τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και της υποχρέωσης τήρησης των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος Κόστα υπενθύμισαν τη σημασία των ενωσιακών θαλάσσιων αμυντικών επιχειρήσεων Aspides και Atalanta, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία των κρίσιμων πλωτών οδών και στην πρόληψη τυχόν διαταραχών στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Επίσης, εξέφρασαν την προθυμία τους να προσαρμόσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στην κατάσταση.

Οι Πρόεδροι εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για τον αντίκτυπο της περιφερειακής κρίσης στον Λίβανο και τις σοβαρές της επιπτώσεις για τους αμάχους, καθώς η κρίση προκαλεί εκτοπισμούς μεγάλης κλίμακας. Τόνισαν την ανάγκη προστασίας των αμάχων και σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την κινητοποίηση των αποθεμάτων ReliefEU για τη στήριξη περίπου 130.000 ατόμων στον Λίβανο με μια πρώτη πτήση που έχει προγραμματιστεί για αύριο.

Οι ηγέτες της περιοχής παρουσίασαν τις αναλύσεις τους για την κατάσταση στις χώρες τους και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, συζήτησαν σχετικά με τις επιπτώσεις των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και εξέτασαν πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η συνεργασία με τους εταίρους της Μέσης Ανατολής ώστε να περιοριστούν αυτοί οι κίνδυνοι.

Ακόμη, συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή ώστε να αξιολογούν τυχόν εξελίξεις και να συνεργαστούν για την επιδίωξη της ειρήνης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για συνεργασία, ασφάλεια και ευημερία στην περιοχή.