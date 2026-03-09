Ευρωαγορές: Μάζεψαν τις απώλειες με φόντο το ράλι του πετρελαίου

Ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,67% στις 594,69 μονάδες, αν και είχε φτάσει και στο -2% ενδοσυνεδριακά, με τις περισσότερες αγορές και όλους τους τομείς, εκτός από τον κλάδο ενέργειας και φυσικού αερίου, να εμφανίζουν πτώση.

Κατάφεραν να μετριάσουν τις απώλειες στην πορεία της συνεδρίασης οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Δευτέρα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου που τρομάζουν τις παγκόσμιες οικονομίες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 υποχώρησε 0,83% στις 10.249 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 0,83% στις 23.394 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε -0,98% και τις 7.915 μονάδες. Πτώση 0,29% κατέγραψε ο ιταλικός FTSE MIB στις 44.024 μονάδες, ενώ κατά 0,76% υποχώρησε ο ισπανικός IBEX 35, στις 16.994 μονάδες.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές βρίσκονται και σήμερα αντιμέτωποι με την αυξημένη αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές καθώς οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν την Κυριακή τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Σήμερα Brent και WTI ξεκίνησαν με ξέφρενους ρυθμούς, ωστόσο στην πορεία υποχώρησαν και πλέον κινούνται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Στα μάκρο στοιχεία της ημέρας, η γερμανική βιομηχανία ξεκίνησε τη χρονιά με αρνητικά σημάδια, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και οι εργοστασιακές παραγγελίες κατέγραψαν πτώση, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την πορεία της μεταποίησης και μετριάζοντας τις ελπίδες για μια γρήγορη ανάκαμψη στον κρίσιμο μεταποιητικό τομέα.

Αναλυτικότερα, η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,5% τον Ιανουάριο, μετά από αναθεωρημένη πτώση 1% τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η στατιστική υπηρεσία της χώρας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg ανέμεναν αύξηση της τάξης του 1%.