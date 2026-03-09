Πρσεβευτής Ισραήλ στον ΟΗΕ: «Θα στοχοθετήσουμε οποιονδήποτε προωθεί ριζοσπαστικές ιδέες εναντίον του»

«Το να αλλάζουν τον άνθρωπο στην κορυφή δεν αλλάζει το καθεστώς», είπε ο πρεσβευτής του Ισραήλ σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Ντάνι Ντανόν δήλωσε σήμερα πως ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τις ίδιες ριζοσπαστικές ιδέες όπως και στο παρελθόν, και το Ισραήλ θα στοχοθετεί οποιονδήποτε προωθεί ριζοσπαστικές ιδέες σε βάρος του.

«Το να αλλάζουν τον άνθρωπο στην κορυφή δεν αλλάζει το καθεστώς», είπε ο Ντανόν σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη, ερωτηθείς σχετικά με τον διορισμό του Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν για να αντικαταστήσει τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στα τέλη του περασμένου μήνα.

«Ο νέος ηγέτης, δυστυχώς, είναι της ίδιας ιδεολογίας, των ίδιων ριζοσπαστικών ιδεών και οποιοσδήποτε προωθεί αυτές τις ριζοσπαστικές ιδέες εναντίον μας, εμείς θα τους στοχοθετούμε, θα τους βρούμε», υπογράμμισε ο Ντανόν.

Όπως ο ίδιος τόνισε, οι πολίτες του Ιράν θα έπρεπε να εξεγερθούν για να επιλέξουν τον επόμενο ηγέτη τους, ενώ πρόσθεσε:

«Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για εκείνους και αυτό κάνουμε αυτήν τη στιγμή».

Ερωτηθείς σχετικά με την απειλή στην κρίσιμη ενεργειακή κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ και τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον γειτονικών χωρών, ο Ντανόν λέει πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κυνηγούν τους εκτοξευτήρες πυραύλων του Ιράν και υποβαθμίζουν τις δυνατότητές του.

«Επομένως, θα είναι δυσκολότερο για εκείνους να επιτίθενται σε αμάχους στο Ντουμπάι και να επιτίθενται σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Δεν σημαίνει πως αυτό θα είναι 100% εγγυημένο, αλλά θα είναι δυσκολότερο για εκείνους να το κάνουν.

«Επομένως, είμαι αισιόδοξος για αυτό. Κάθε ημέρα βλέπουμε τους αριθμούς των επιθέσεων να καταγράφουν πτώση», σημείωσε ο Ντανόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ