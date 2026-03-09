Μητσοτάκης: Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη - Τα μηνύματα Μακρόν, Χριστοδουλίδη

«Η παρουσία των F-16 και των φρεγατών μάς συγκίνησαν όλους» τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης. «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη» διεμήνυσε ο κ. Μακρόν.

Ηχηρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας εξέπεμψαν μέσα από τις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκος Χριστοδουλίδης μετά και την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου, από την Πάφο. Σαφές στίγμα πως η «Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη» απέστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός ενώ ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως: «όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη».

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η Ελλάδα απέστειλε κοινό, καθαρό, ηχηρό αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας, δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική εθνική προτεραιότητα η ασφάλεια της Μεγαλονήσου, με την οποία μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί. «Η ασφάλεια της Κύπρου είναι αναπόσταστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας» συμπλήρωσε.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες για να δώσουν το παρών, βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο και θα είναι ιστορικό ότι η πρώτη αποστολή του Κίμωνα είναι εδώ, επεσήμανε ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως «κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη» ενώ έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως: «οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Μακρόν για την απόφασή του να παραστεί στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι οι στρατηγικές συμφωνίες είναι σημαντικές και η στρατηγική σχέση Αθήνας - Παρισιούς δοκιμάστηκαν στην πράξη, ενώ οι αποφάσεις που ελήφθησαν αντανακλούν την ουσία της ρήτρας άμυνας της Συνθήκης της ΕΕ. «Η Ευρώπη παραμένει μία υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις», ανέφερε.

«Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές. Μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Σκοπός μας είναι η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους που βρίσκεται σε απειλή», τόνισε ο πρωθυπουργός, εκτιμώντας πως: «ο κόσμος μας βιώνει μια πρωτοφανή αναταραχή, με άγνωστες συνέπειες» ενώ η επιχείρηση «Ασπίδες» αποτελεί έμπρακτη διαβεβαίωση και κάλεσε άλλα κράτη - μέλη να συμμετέχουν.

«Δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός» εκτίμησε προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει συναγερμός, μην αποκλείοντας το ενδεχόμενο για μεγάλες προσφυγικές ροές. Όπως ανέφερε, το Ιράν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Λιβάνου. Παράλληλα, στάθηκε στον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονταν στην εμπόλεμη ζώνη.

«Θα πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου, να απορρίψουμε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κυρίως στον νότιο Λίβανο», διευκρίνισε, συμπεραίνοντας καταληκτικά: «αδέρφια μου βρίσκομαι εδώ, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι. Αλλά δεν είμαστε μόνοι. Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν την έμπρακτη αλληλεγγύη στην Κύπρο».

Χριστοδουλίδης: Η παρουσία των F-16 και των φρεγατών μάς συγκίνησαν όλους

Πρώτος πήρε τον λόγο ο κ. Χριστοδουλίδης, ευχαριστώντας «για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μου για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξή σας, καθώς και για το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης». Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη πρόσθεσε: «Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους που η παρουσία των μαχητικών F-16 και των φρεγατών Ψαρά και Κίμων στην Κύπρο συγκίνησαν όλους μας και αντανακλά την κοινή ιστορία των δύο χωρών».

«Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και περηφάνιας σας καλωσορίζω στην Κύπρο, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η παρουσία σας, πέραν του υψηλού συμβολισμού, έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο, ολόκληρη την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι την ΕΕ», ανέφερε αρχικά ο κ. Χριστοδουλίδης εκτιμώντας πως η Γαλλία απέδειξε ότι αποτελεί ισχυρό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου.

«Σας ευχαριστώ και τους δύο για την αμέριστη στήριξή σας. Και θέλω να ευχαριστήσω την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πέδρο Σάντσεθ αλλά και τους λαούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για τη στήριξη», είπε, λέγοντας ότι οι τέσσερις χώρες αποδεικνύουν τι θα πει αλληλεγγύη, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει λαμβάνοντας υπόψιν τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα.

«Διανύουμε μία περίοδο ευρύτερης αστάθειας. Οι εξελίξεις μας υπενθυμίζουν πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή έχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο», επισήμανε, εξηγώντας ότι επηρεάζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μέλλον, την ασφάλεια, τη σταθερότητα της Ευρώπης. Γι’ αυτό, είπε, η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά και πιο συνεκτικά στην περιοχή, με μία προσέγγιση που θα στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας. Η κυπριακή προεδρία έχει στόχο τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

«Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, με υπευθυνότητα ως μέρος της λύσης και όχι ως μέρος του προβλήματος. Η χώρα μας αποτελεί γέφυρα συνεργασίας. Εδώ και 52 χρόνια, η χώρα μας πληρώνει το αντίτιμο του πολέμου, είμαστε χώρα – θύμα παράνομης εισβολής» διαπίστωσε.

«Γι’ αυτό και κάθε μας βήμα αποσκοπεί στην ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος στέλνουν μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη, αποφασισμένη για την ασφάλεια των κρατών- μελών της στην ευρύτερη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Σε τέτοιες στιγμές, η ενότητα δεν είναι μια αρχή, μια αξία, είναι η δύναμη της Ευρώπης», κατέληξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη - Είμαστε στο πλευρό σας

«Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι το Κυπριακό απασχολεί και το Παρίσι. «Πίσω από το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει δέσμευση και η στρατιωτική μας παρουσία. Θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο που ήταν στόχος επιθέσεων και πυραύλων. Γι' αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και την φρεγάτα», επεσήμανε, ενώ ανέφερε πως ο Κίμων που χτίστηκε στο Λοριάν και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο.

Στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού και εξέφρασε «τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό του με ασφάλεια. Η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική, αλλά να εκφράσουμε την αξιοπιστία της δράσης μας για να οδηγήσουμε σε αποκλιμάκωση», δήλωσε και πρόσθεσε πως θα πρέπει να διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα. Η επιχείρηση «Ασπίδα», υπό τον συντονισμό της Ελλάδας, είναι απόδειξη της συνεργασίας.

