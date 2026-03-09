Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ολλανδία στέλνει φρεγάτα στη Μεσόγειο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Ολλανδία στέλνει φρεγάτα στη Μεσόγειο
Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει μια φρεγάτα στη Μεσόγειο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, ώστε να βοηθήσει στην προστασία της Κύπρου.

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει μια φρεγάτα στη Μεσόγειο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, ώστε να βοηθήσει στην προστασία της Κύπρου και άλλων συμμάχων και να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα που κινδυνεύει από την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Την περασμένη εβδομάδα η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερε ότι η Γαλλία της ζήτησε να συμμετάσχει στην αντιαεροπορική άμυνα και να στείλει μια φρεγάτα για να στηρίξει το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» που θα αναπτυχθεί στη Μεσόγειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπορεί η Ελλάδα να ξεμείνει από καύσιμα; Το «προηγούμενο» που ανησύχησε την αγορά

ΕΝΦΙΑ 2026: Προ των πυλών ο νέος λογαριασμός - Πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για 7 εκατ. ιδιοκτήτες

Ράλι δίχως φρένα για το πετρέλαιο - Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent

tags:
Ολλανδία
Κύπρος
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider