Sky News Arabia: «Το Ιράν εξετάζει να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα»

Υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν μια «ικανοποιητική εναλλακτική λύση» όπως αναφέρει ο αναπληρωτής Ιρανός υπουργός Εξωτερικών

Aνοιχτό «παράθυρο» εγκατάλειψης του πυρηνικού της προγράμματος φέρεται να αφήνει η Τεχεράνη, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν μια «ικανοποιητική εναλλακτική λύση», όπως αναφέρει το Sky News Arabia ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται για έκτο 24ωρο με τις δυνάμεις του Ισραήλ να σφυροκοπούν τόσο το Ιράν όσο και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αναπληρωτής Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του πυρηνικού της προγράμματος, εφόσον η Ουάσιγκτον καταθέσει μια βιώσιμη και αποδεκτή πρόταση που θα καλύπτει τις ανάγκες της χώρας και θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα ασφάλειας και ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταδόθηκε πως, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το ζήτημα, μία ημέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων, στελέχη του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών προσέγγισαν εμμέσως τη CIA μέσω υπηρεσίας πληροφοριών τρίτης χώρας, προτείνοντας να συζητηθούν όροι για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μ. Ανατολή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι οποίοι επιδιώκουν μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία, έχουν παροτρύνει τις ΗΠΑ να αγνοήσουν αυτήν την προσέγγιση. Αρχικά, ο Τραμπ είχε μιλήσει για το ενδεχόμενο λαϊκής εξέγερσης που θα ανέτρεπε το καθεστώς. Πλέον εμφανίζεται πιο πραγματιστής, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να αναδειχθούν μετριοπαθέστερες μορφές εξουσίας μέσα από το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί στο παράδειγμα της Βενεζουέλας ως μοντέλου για μια πιθανή διευθέτηση.

Αναλυτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η εξέλιξη της κρίσης στο Ιράν είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί. Πριν από την έναρξη των επιθέσεων, η CIA είχε εκπονήσει εκτίμηση πληροφοριών για πιθανά σενάρια σχετικά με τη μορφή της ηγεσίας που θα μπορούσε να προκύψει έπειτα από μια στρατιωτική επιχείρηση. Σύμφωνα με αξιωματούχους, κανένα από τα σενάρια δεν συνοδευόταν από υψηλό βαθμό βεβαιότητας, καθώς οι άγνωστοι παράγοντες είναι πολλοί.

Ορισμένοι θεωρούν απίθανο η αντιπολίτευση να καταλάβει την εξουσία ενώ περισσότερη προσοχή δίνεται στο ενδεχόμενο να αναδειχθεί ως κυρίαρχη δύναμη μια ομάδα στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης. Ταυτόχρονα, αναλυτές προειδοποιούν ότι το ιρανικό κράτος θα μπορούσε να χάσει τον έλεγχο σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας όπου κυριαρχούν εθνοτικές μειονότητες, όπως οι Κούρδοι, ή ακόμη και να καταρρεύσει πλήρως, οδηγώντας σε χάος και βία, όπως στους εμφυλίους πολέμους σε Συρίας και Λιβύη.