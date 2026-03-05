Boυλή: Την προσεχή Τρίτη το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια

Την επόμενη Τρίτη 10 Μαρτίου θα ανακοινωθεί επίσημα το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια.

Την προσεχή Τρίτη, στις 10 Μαρτίου, προσδιορίστηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια, του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συζήτηση θα διεξαχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης για τις επερωτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε «κατά πλειοψηφία» η πρόταση των βουλευτών της ΝΔ, ως το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΠΕΚΕ, στο οποίο καταχωρίστηκαν και οι γνώμες της μειοψηφίας, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής (ά148). Όπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολακόπουλος, η επιτροπή συνεδρίασε 49 φορές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 για πεντέμισι μήνες και εξέτασε 76 μάρτυρες σε πολύωρες συνεδριάσεις περίπου 350 ωρών συνολικά, και παρήγαγε πρακτικά συνεδριάσεων που αριθμού περίπου 19.000 σελίδων.