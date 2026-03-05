Πολιτική | Ελλάδα

Boυλή: Την προσεχή Τρίτη το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Boυλή: Την προσεχή Τρίτη το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια
Την επόμενη Τρίτη 10 Μαρτίου θα ανακοινωθεί επίσημα το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια.

Την προσεχή Τρίτη, στις 10 Μαρτίου, προσδιορίστηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια, του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συζήτηση θα διεξαχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης για τις επερωτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε «κατά πλειοψηφία» η πρόταση των βουλευτών της ΝΔ, ως το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΠΕΚΕ, στο οποίο καταχωρίστηκαν και οι γνώμες της μειοψηφίας, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής (ά148). Όπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολακόπουλος, η επιτροπή συνεδρίασε 49 φορές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 για πεντέμισι μήνες και εξέτασε 76 μάρτυρες σε πολύωρες συνεδριάσεις περίπου 350 ωρών συνολικά, και παρήγαγε πρακτικά συνεδριάσεων που αριθμού περίπου 19.000 σελίδων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νευρική κρίση στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί ο Σάντσεθ - Πέρασε η επιστολική για τους Έλληνες του εξωτερικού

Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Λιμάνια: Τι έρχεται για Ελευσίνα, Λαύριο, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα - Σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός και master plans

tags:
ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή
Εξεταστική Επιτροπή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider