Επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις - Διεθνή Νέα

Bundesbank: Έκτη διαδοχική χρονιά με ζημίες στον ισολογισμό - Στα 8,6 δισ. ευρώ το έλλειμμα το 2025

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Bundesbank: Έκτη διαδοχική χρονιά με ζημίες στον ισολογισμό - Στα 8,6 δισ. ευρώ το έλλειμμα το 2025
Ο κεντρικός τραπεζίτης Γιοάχιμ Νάγκελ εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός σχετικά με τις προοπτικές της Bundesbank.

Ζημίες στον ισολογισμό του 2025 - για έκτη συνεχή χρονιά κατέγραψε η Bundesbank μειώνοντας ωστόσο ταυτόχρονα το έλλειμμά της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Bundesbank, το 2025 ο ισολογισμός της παρουσιάζει έλλειμμα 8,6 δισ. ευρώ, κατά συνέπεια ούτε φέτος θα μεταφερθούν πόροι στην κεντρική κυβέρνηση και στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Ενώ η ζημία είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι κατά το 2024, όταν καταγράφηκε έλλειμμα - ρεκόρ άνω των 19 δισ. ευρώ, το συνολικό έλλειμμα συνεχίζει να αυξάνεται, φθάνοντας τα 27,8 δισ. ευρώ.

Ο κεντρικός τραπεζίτης Γιοάχιμ Νάγκελ εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός σχετικά με τις προοπτικές της Bundesbank.

«Ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε οικονομικά βάρη, αυτά μειώνονται. Ακόμα και με έλλειμμα ισολογισμού, η κεντρική τράπεζα μπορεί να εκπληρώσει πλήρως τα καθήκοντά της», διαβεβαίωσε.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νευρική κρίση στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί ο Σάντσεθ - Πέρασε η επιστολική για τους Έλληνες του εξωτερικού

Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Λιμάνια: Τι έρχεται για Ελευσίνα, Λαύριο, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα - Σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός και master plans

tags:
Bundesbank
Γιοακίμ Νάγκελ (Joachim Nagel)
Έλλειμμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider