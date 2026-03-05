Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν για Ιράν, Κύπρο, Λίβανο

Οι δύο ηγέτες από Ελλάδα και Γαλλία συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο συζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Νωρίτερα, ενημέρωση σχετικά με τις εξελισσόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν παρείχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Γάλλο ομόλογό του. Σύμφωνα με πήγες προσκείμενες στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μακρόν επέστησε την προσοχή του Αμερικανού προέδρου στις εξελίξεις στον Λίβανο στις οποίες το Παρίσι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Ο Μακρόν επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας ενώ δήλωσε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ.