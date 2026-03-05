Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Αυτές είναι οι 9 χώρες που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο

Από το 1945 που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα πυρηνικά όπλα, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στη λίστα με τις χώρες που τα διαθέτουν.

Στις 16 Ιουλίου 1945 συντελέστηκε μια τομή στην ιστορία. Με την επιτυχημένη δοκιμή πυρηνικού όπλου, ξεκίνησε η πυρηνική εποχή. Από τότε μέχρι σήμερα, η λίστα των χωρών που διαθέτουν τέτοια όπλα έχει μεγαλώσει. Και ο πόλεμος που διεξάγεται τώρα στη Μέση Ανατολή, εν μέρει λαμβάνει χώρα ώστε σε αυτή τη λίστα να μην συμπεριληφθεί το Ιράν.

Μέση Ανατολή
Πυρηνικά
