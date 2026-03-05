Έκτο 24ωρο πολέμου: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη, Βηρυτό - Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των αρχηγείων των κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο Ιράκ, ανέφερε επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

Μαίνεται για έκτη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με ισραηλινό σφυροκόπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη, ενώ το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους σε Ιερουσαλήμ, Τελ Αβίβ, αμερικανικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου αλλά και εναντίον των αρχηγείων των κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο Ιράκ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) να χτυπούν πετρελαιοφόρο με σημαία ΗΠΑ στο βόρειο τμήμα του Κόλπου.

Το αμερικανικό πλοίο αυτή τη στιγμή φλέγεται ενώ οι IRGC διεμήνυσαν ότι «όσο διαρκεί ο πόλεμος, η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι στα χέρια της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Τα στρατιωτικά και εμπορικά σκάφη που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις ευρωπαϊκές χώρες που τα υποστηρίζουν «δεν θα επιτρέπεται να περάσουν». «Εάν εντοπιστούν, σίγουρα θα χτυπηθούν», πρόσθεσαν.

«Είχαμε δηλώσει προηγουμένως ότι, βάσει των διεθνών νόμων και ψηφισμάτων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», επεσήμαναν οι IRGC, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News ενώ από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.100 άτομα στο Ιράν.

Στο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης. Aμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο σε διεθνή ύδατα - το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω από 80 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν κάνει γνωστό ότι διέσωσαν 32 άτομα.

«Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν», δήλωσε ο Ιρνανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κάλεσε στο Ισραήλ να «συνεχίσει μέχρι το τέλος», δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Ισραηλινό ΥΠΑΜ, Ίσραελ Κατς. Ο Κατς ευχαρίστησε τον Χέγκσεθ για τη σημαντική βοήθεια των ΗΠΑ στην προστασία των Ισραηλινών πολιτών από την ιρανική πυραυλική απειλή.

Ισραήλ: Ρίχθηκαν πάνω από 5.000 βόμβες

Ισραηλινός αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας ανέφερε, μιλώντας στους Times of Israel, ότι οι επιδρομές του Ισραήλ έχουν σκοτώσει χιλιάδες Ιρανούς στρατιώτες. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) σχεδιάζει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Ιράν για τουλάχιστον μία έως δύο ακόμη εβδομάδες, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που επικαλείται το ισραηλινό Μέσο, με στόχο να πλήξει χιλιάδες επιπλέον στόχους του ιρανικού καθεστώτος και των ενόπλων δυνάμεών του.

Από την έναρξη της σύγκρουσης τις τελευταίες ημέρες, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει ρίξει περισσότερες από 5.000 βόμβες σε ιρανικούς στόχους, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του στρατού. Ανώτατα στελέχη των IDF έχουν περιγράψει τη σύγκρουση ως την πρώτη πλήρους κλίμακας από κοινού στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Ιρανικό πλήγμα σε Κούρδους - Προειδοποίηση προς «αποσχιστικές ομάδες»

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στόχευσε κουρδικές ομάδες στο Ιράκ και προειδοποίησε «αποσχιστικές ομάδες» να μην προβούν σε ενέργειες στο πλαίσιο της κλιμακούμενης σύγκρουσης. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε κουρδικές ομάδες με έδρα το Ιράκ, «που αντιτίθενται στη φερόμενη επανάσταση», ενώ αναφορές θέλουν τις ΗΠΑ να εξετάζουν την παροχή οπλισμού σε κουρδικούς αντάρτικους σχηματισμούς για να εισχωρήσουν στο Ιράν.

Οι επιθέσεις –που σύμφωνα με εκπρόσωπο εξόριστης ιρανικής κουρδικής ομάδας στοίχισαν τη ζωή σε ένα μέλος της– πραγματοποιήθηκαν έπειτα από προειδοποίηση Ιρανών αξιωματούχων. «Οι αποσχιστικές ομάδες δεν πρέπει να νομίζουν ότι φυσάει απλώς ένα αεράκι και να προσπαθήσουν να αναλάβουν δράση», δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο AFP.

Το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και όσα μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, προκαλώντας την κήρυξη συναγερμών σε διάφορους τομείς της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Τελ Αβίβ, χωρίς πάντως να αναφέρονται θύματα ως τώρα, κατά τις πληροφορίες μέχρι στιγμής.

Έπειτα από ανήσυχη ηρεμία για επτά και πλέον ώρες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού το κεντρικό τμήμα της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτιστούν «πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ». Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για «νέο κύμα πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μετά την ομοβροντία και ο στρατός τερμάτισε τον συναγερμό, επιτρέποντας στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια. Χθες η «διοίκηση εσωτερικού μετώπου» του στρατού ανακοίνωσε πως θα χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς για τους πολίτες της χώρας, σχετιζόμενους με τον πόλεμο, από σήμερα το μεσημέρι, λόγω της μείωσης των εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη. «Ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη και ενεργοποιήθηκε η (σ.σ. αντιαεροπορική) άμυνα» στην ιρανική πρωτεύουσα, ανέφερε το πρακτορείο μέσω Telegram. Ο εκπρόσωπός του Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των συστημάτων εκτόξευσης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων από το Ιράν, που κατ’ αυτόν διαπιστώνεται καθημερινά.

Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της Βηρυτού

Η νότια Βηρυτός, προπύργιο της Χεζμπολάχ, αποτέλεσε στόχος νέου αεροπορικού βομβαρδισμού τις πρώτες πρωινές, μετά από διαταγή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους συνοικίας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο του Γαλλικού Πρακτορείου καθώς «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου», ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από το νότιο τμήμα της.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη διαταγή στον πληθυσμό να απομακρυνθεί εσπευσμένα από συνοικία της Βηρυτού την οποία ετοιμάζεται να βομβαρδίσει διότι κατ’ αυτόν το κτίριο που θα γίνει στόχος «συνδέεται» με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν. Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ έκανε λόγογια «άμεσες» συγκρούσεις στη Χιάμ, στο νότιο Λίβανο.

Νετανιάχου: Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν επιτύχει «ιστορικά κέρδη» στον πόλεμο κατά του Ιράν

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει «ιστορικά κέρδη για την προστασία των πολιτών μας και του πολιτισμένου κόσμου» ανέφερε την Πέμπτη το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Υποστήριξε επίσης ότι η επίθεση ήταν αναγκαία, καθώς το Ιράν ανασυγκροτούσε το πρόγραμμα ατομικής βόμβας του σε «νέα υπόγεια καταφύγια», και επειδή υπήρχαν ενδείξεις για ιρανικά σχέδια «να επιτεθεί στο Ισραήλ και στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή».

Βομβαρδισμός του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς

Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσε ηγετικό στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ο Ουάσιμ Ατάλα αλ Αλί ανώτερο στέλεχος της Χαμάς και η σύζυγός του σκοτώθηκαν όταν «εχθρικό drone στοχοποίησε την κατοικία τους» στον καταυλισμό Μπεντάουι, κοντά στην Τρίπολη. Πρόκειται για το πρώτο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που γίνεται γνωστό ότι σκοτώθηκε στο πλαίσιο του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν.