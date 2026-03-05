Ρούτε: «Σοβαρό» το συμβάν με την Τουρκία - «Δεν είναι στο τραπέζι η ενεργοποίηση του Αρθρου 5»

«Το πιο σημαντικό είναι ότι οι εχθροί μας είδαν χθες ότι το ΝΑΤΟ είναι τόσο ισχυρό και βρίσκεται σε τέτοια επαγρύπνηση και σε ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση»

Η κατάρριψη βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς την Τουρκία από την αντιαεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ δεν παρέχει άμεση αιτιολόγηση για την επίκληση του Άρθρου 5 της Συμμαχίας, δηλαδή της ρήτρας συλλογικής άμυνας που ορίζει ότι επίθεση εναντίον ενός συμμάχου θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενεργοποιώντας τη συνδρομή των μελών, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ το Reuters.

«Κανένας δεν συζητάει για το Άρθρο 5. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι εχθροί μας είδαν χθες ότι το ΝΑΤΟ είναι τόσο ισχυρό και βρίσκεται σε τέτοια επαγρύπνηση και σε ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση, ει δυνατόν, μετά το Σάββατο», δήλωσε ο Ρούτε. Η Τουρκία ανακοίνωσε χθες ότι αμυντικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέστρεψαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Το Γενικό Επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αρνήθηκε σήμερα ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά της Τουρκίας λέγοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία σέβεται την εθνική κυριαρχία της «φίλης» Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως είπε ο Ρούτε, το ΝΑΤΟ στηρίζει τις ΗΠΑ στις επιθέσεις τους κατά του Ιράν καθώς ήταν «κοντά στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη».