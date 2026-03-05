Τουρισμός

Ελληνικός προορισμός στους 13 καλύτερους της Ευρώπης για την άνοιξη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ελληνικός προορισμός στους 13 καλύτερους της Ευρώπης για την άνοιξη
Λίστα με τους καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη για ανοιξιάτικα ταξίδια δημοσίευσε το Lonely Planet. Δείτε ποιο μέρος της Ελλάδας ξεχώρισε.

Ο ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet έφτιαξε τη δική του λίστα με τα μέρη της Ευρώπης που είναι ιδανικά για ανοιξιάτικες αποδράσεις το 2026. Η λίστα περιλαμβάνει 13 συνολικά προορισμούς για όλα τα γούστα (από εξωτικά νησιά μέχρι γραφικές πόλεις), χωρισμένους ανά μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες σε όλη την ήπειρο. Ανάμεσα στις καλύτερες προτάσεις για τον Μάρτιο βρίσκεται κι ένας ελληνικός προορισμός.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νευρική κρίση στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί ο Σάντσεθ - Πέρασε η επιστολική για τους Έλληνες του εξωτερικού

Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Λιμάνια: Τι έρχεται για Ελευσίνα, Λαύριο, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα - Σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός και master plans

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider