Η Alpha Bank δημιουργεί το Alpha Bank Campus στην Αθήνα

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κόμβο στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την απόκτηση του εμβληματικού ακινήτου επί της οδού Σταδίου 38 στην Αθήνα, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία Yoda Plc, ενισχύοντας τη συγκρότηση του ενιαίου χρηματοοικονομικού της κόμβου στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Το διατηρητέο κτίριο, έργο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Ισηγόνη και πρώην Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας Αθηνών, αποτελεί εμβληματικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής ιστορίας της χώρας.

Με την προσθήκη της Σταδίου 38, η Alpha Bank διαμορφώνει το Alpha Bank Campus, ένα ενιαίο συγκρότημα λειτουργικά διασυνδεδεμένων κτιρίων συνολικής επιφάνειας περίπου 50.000 τ.μ., που αποτελεί τον μεγαλύτερο ενιαίο χρηματοοικονομικό κόμβο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και έναν από τους σημαντικότερους στο ιστορικό κέντρο των ευρωπαϊκών πόλεων.

Το νέο συγκρότημα περιλαμβάνει σειρά εμβληματικών κτιρίων που αναπτύσσονται μεταξύ των οδών Κοραή, Σταδίου, Πεσμαζόγλου και Πανεπιστημίου συγκεντρώνοντας σε έναν ενιαίο χώρο την εμπειρία, τη γνώση και τη στρατηγική προοπτική της Τράπεζας. Στο Alpha Bank Campus προβλέπεται να εργάζονται περίπου 2.150 άτομα, δημιουργώντας ένα ενιαίο, σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό οικοσύστημα στο κέντρο της πόλης.

Κτίριο Σταδίου 40

Σημείο αναφοράς του νέου Campus αποτελεί το εμβληματικό κτίριο της Σταδίου 40, έργο του αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από τα εγκαίνια του «Κτιρίου Διοικήσεως» από τον Γιάννη Κωστόπουλο, το κτίριο ανανεώνεται εκ βάθρων προκειμένου να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες της Τράπεζας και να ανταποκριθεί στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, βιωσιμότητας και εργασιακής εμπειρίας. Το ανακαινισμένο κτίριο αναμένεται να πιστοποιηθεί κατά LEED Gold και WELL Gold, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Τράπεζας για ενεργειακή αποδοτικότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το κτίριο αυτό θα αποτελέσει τον βασικό χώρο συνάντησης με τους πελάτες της Τράπεζας, τον χώρο όπου θα διαμορφώνονται στρατηγικές συνεργασίες και θα λαμβάνονται αποφάσεις που θα επηρεάσουν την επόμενη φάση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Το Alpha Bank Campus ως φυσική έκφραση της νέας εποχής της Τράπεζας

Το Campus δεν αποτελεί απλώς μία κτιριακή συγκέντρωση δραστηριοτήτων. Αποτυπώνει τη μετάβαση της Alpha Bank σε μία νέα φάση ανάπτυξης, ενισχύοντας τη σύγχρονη, ανοιχτή και δυναμική της ταυτότητα. Σχεδιάζεται ως ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τον σκοπό της Τράπεζας: να στηρίζει την πρόοδο στη Ζωή και την Επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο.

Οι νέοι χώροι:

• ενισχύουν τη συνεργασία και τη διασύνδεση ομάδων,

• υποστηρίζουν έναν πιο ευέλικτο και δημιουργικό τρόπο εργασίας,

• δημιουργούν συνθήκες καινοτομίας, δημιουργικότητας και διαρκούς εξέλιξης και

• διασφαλίζουν σύγχρονα πρότυπα υγείας, ευεξίας και προσβασιμότητας για όλους τους εργαζομένους.

Το Campus διαμορφώνει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη σύνδεση, την παραγωγικότητα και την ισορροπία, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία των ανθρώπων της Τράπεζας και την προσέλκυση νέου ταλέντου.

Μία Τράπεζα ανοικτή στην πόλη και τον πολιτισμό

Το Alpha Bank Campus σχεδιάζεται ως ένας ανοιχτός κόμβος που θα φιλοξενεί δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής, αναδεικνύοντας παράλληλα τις σημαντικές πολιτιστικές συλλογές της Alpha Bank. Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα ενισχύει τη διαχρονική της σύνδεση με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αθήνας, δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς για το ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου η οικονομική δραστηριότητα συνυπάρχει με τον πολιτισμό και την καινοτομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Το Alpha Bank Campus σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Alpha Bank και για τη σχέση μας με τους πελάτες, την πόλη και την κοινωνία. Στην καρδιά της Αθήνας δημιουργούμε έναν σύγχρονο χρηματοοικονομικό κόμβο, όπου θα συναντώνται οι άνθρωποι, οι ιδέες και οι επιχειρήσεις που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Έναν χώρο ανοιχτό στη συνεργασία, την καινοτομία και τον ουσιαστικό διάλογο με την αγορά, την κοινωνία και την πόλη της Αθήνας. Το Alpha Bank Campus δεν αποτελεί απλώς την έδρα μας. Είναι ο χώρος όπου ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη στήριξή μας προς την επιχειρηματικότητα, αναπτύσσουμε νέες στρατηγικές συνεργασίες και οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, συμβάλλοντας παράλληλα στη ζωντάνια και την ανανέωση του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο πρότυπο εργασίας που ενισχύει τη συνεργασία και την εξέλιξη των ανθρώπων μας, καθιστώντας την Alpha Bank προορισμό και εργοδότη αναφοράς για τη νέα γενιά ταλέντων.

Με το έργο αυτό, συνδέουμε τα σχεδόν 150 χρόνια ιστορίας μας με το μέλλον, δίνοντας απτή μορφή στη νέα εποχή της Alpha Bank, μιας Τράπεζας σύγχρονης, δυναμικής και προσανατολισμένης στη δημιουργία διαρκούς αξίας για όλους».