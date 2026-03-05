Μαρινάκης: Ετοιμότητα της Ελλάδας λόγω πολέμου - Αυξημένοι έλεγχοι για ακρίβεια στην αγορά

Την ετοιμότητα της Ελλάδας εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζοντας πως δεν θα γίνουν ανεκτά φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Την ετοιμότητα της Ελλάδας εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τονίζοντας πως δεν θα γίνουν ανεκτά φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Πραγματοποιήθηκε χθες υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε.

«Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εκφράζουμε την ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή και για ακόμα μία φορά καλούμε όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί μία περιφερειακή ανάφλεξη με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφάλειας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων δηλαδή μέσω της διπλωματικής οδού. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα εκφράσει την έντονη ανησυχία της σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και υπό τις συντονισμένες της κεντρικής και της εξωτερικής υπηρεσίας του υπουργείου ολοκληρώθηκαν στις 3/3 2026 και στις 4/3 2026 οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή», επεσήμανε και ανέφερε συγκεκριμένα αριθμούς για τους επαναπατρισθέντες.

«Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Τονίζουμε ξανά, ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται αναρτημένα όλα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία προξενείων και πρεσβειών», πρόσθεσε.

«Η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου παραμένουν απόλυτες προτεραιότητες. Η τήρηση από όλα τα κράτη-μέλη του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη στην παρούσα συγκυρία», τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Επεσήμανε ότι «ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επαφή με τους εταίρους και συμμάχους της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρά» και τέσσερα αεροσκάφη F-16 Viper. «Η Ελλάδα είναι παρούσα, με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Παράλληλα, αυξημένη είναι η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών. Το ίδιο ισχύει και από πλευράς υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη.

Δεδομένου ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία, τα ευρωπαϊκά ομόλογα και τις τιμές ενέργειας, τα αρμόδια υπουργεία είναι σε ετοιμότητα, εξετάζοντας προληπτικά μέτρα για να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία», είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι «υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές. Στην αγορά των καυσίμων οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Συνολικά, από το Σάββατο μέχρι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα».

Είπε επιπλέον ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποιεί παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των Ελλήνων που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες αρχές.

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «με 201 ψήφους εγκρίθηκαν οι διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τη δυνατότητα καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές, πέραν δηλαδή των Ευρωεκλογών. Επιπλέον, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό κοινοβούλιο. Καθώς οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν συγκέντρωσαν την θετική ψήφο των 200 βουλευτών, η εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού θα ισχύσει 18 μήνες μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027».

Επανέλαβε αναφορά του πρωθυπουργού σύμφωνα με την οποία «σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των απόδημων Ελλήνων μας στα κοινά γίνεται ένας πανίσχυρος ‘κρίκος', που χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον ελληνισμό απανταχού της Γης, κάνοντας την πατρίδα μας πιο δυνατή και την πορεία μας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον πιο σίγουρη και πιο αισιόδοξη», κάνοντας λόγο για μία μεταρρύθμιση, η οποία απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα, ανεξαρτήτως που κατοικούν.

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε τέσσερις νέες αιτήσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού που κατατέθηκαν στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα, με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ο λόγος συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, για το Georgetown University, το Iowa State University οf Science and Technology, το European University Cyprus και το Roger Williams University. Επίσης, υπεβλήθη και μία αίτηση από το University of Sunderland για έναρξη λειτουργίας παραρτήματος το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028».

Επεσήμανε ότι «οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων, καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Παράλληλα, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των υπό ίδρυση παραρτημάτων. Τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν είναι αυστηρά καθορισμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο και αποτελούν τα αυστηρότερα σε όλη την Ευρώπη».

Τόνισε ότι «η εμπιστοσύνη που δείχνουν στη χώρα μας μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού αποτελεί ένα ακόμα επιχείρημα για την αναγκαιότητα αναθεώρησης του αρ. 16 του Συντάγματος προκειμένου να μπορούν να ιδρυθούν εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση πυλώνας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο γι' αυτό ενισχύουμε την τακτική χρηματοδότηση, διαθέτουμε ιστορικά υψηλά κονδύλια για φοιτητική μέριμνα και υλοποιούμε σημαντικές επενδύσεις σε σίτιση, στέγαση, υποδομές, εξοπλισμό και έρευνα, παράλληλα με ένα θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα ιδρύματα και τα μέλη τους».

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα HEPI για τον Φεβρουάριο του 2026, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στη χώρα μας διαμορφώνεται στα 23,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αισθητά χαμηλότερα, για ακόμη ένα μήνα, από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται στα 26,13 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, όπου η τιμή για τα ελληνικά νοικοκυριά διαμορφώνεται στα 7,73 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 10,67 λεπτών ανά κιλοβατώρα που αποτελεί τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές, η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά, χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δύο μόλις εβδομάδες μετά την ψήφιση της ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, υπεγράφη η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων που συνάπτεται με τις ευνοϊκές διατάξεις του νέου πλαισίου. Προβλέπει βασικό ημερομίσθιο από 8% έως 12% υψηλότερο από το κατώτατο ημερομίσθιο, και σημαντικές άλλες πρόσθετες παροχές για χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο. Καλύπτει 6.000 περίπου εργαζόμενους στον κλάδο και αν επεκταθεί με τις διατάξεις του νέου νόμου, οι ευνοϊκοί όροι της θα ισχύσουν και για τους 23.000 εργαζομένους που απασχολούνται συνολικά στον κλάδο. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φέρνει καλύτερους μισθούς και καλύτερες παροχές για όλες και όλους τους εργαζόμενους».

Αναφέρθηκε ακόμη στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την προετοιμασία της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων και των επιχειρησιακών φορέων της Πολιτικής Προστασίας. «Στόχος είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, δίνοντας έμφαση σε παρεμβάσεις πρόληψης, καθαρισμούς δασικών και περιαστικών περιοχών, στη δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και βέβαια στη στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών».

Είπε επίσης ότι «στην ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία στοχεύει η πρωτοβουλία ‘Όλοι Digital', η οποία παρουσιάστηκε, χθες, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Βάσει υπολογισμών αναμένεται να εκπαιδευτούν συνολικά 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 άτομα με αναπηρία σε δράσεις εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικής υποστήριξης».

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός, στις 13:00, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας, με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων κατά τη χειμερινή περίοδο. Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρώην πρωθυπουργό Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ.

Το καθεστώς των Δωδεκανήσων διέπεται από συνθήκες στις οποίες η Τουρκία ήταν απούσα, δεν ήταν καν συμβαλλόμενο μέρος

Στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στην αντίδραση της Τουρκίας για τη συστοιχία πυραύλων που εστάλη στην Κάρπαθο, παρέπεμψε στη σχετική απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών σημειώνοντας ότι χρειάζεται να γίνει έρευνα της ιστορίας για το καθεστώς των νησιών, που διέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, τη Σύμβαση του Μοντρέ και τη Συνθήκη των Παρισίων, στις οποίες η Τουρκία δεν ήταν καν συμβαλλόμενο μέρος.

Για τις δηλώσεις του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ότι ο στόχος των πυραύλων ήταν η Σούδα και όχι η Τουρκία, είπε ότι απάντησε ο υπουργός Άμυνας και πρόσθεσε ότι χρειάζεται παραπάνω προσοχή στη διάδοση κάποιων ειδήσεων που δεν «πατάνε» στην πραγματικότητα ειδικά σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο.

Ερωτηθείς για τη στάση της Ισπανίας και της Ελλάδας στο θέμα της κρίσης με το Ιράν, απάντησε ότι και η Ισπανία στέλνει βοήθεια στην Κύπρο, ενώ κάποιοι δεν βλέπουν πόσο ισχυρή είναι η Ελλάδα, η οποία παίρνει αποφάσεις που δικαιώνονται στη συνέχεια, όπως για τη συνδρομή της Κύπρου, στην οποία ακολούθησαν και άλλες χώρες, μεταξύ αυτών η Ισπανία.

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε όσους αμφισβητούν την ορθότητα της στάσης της Ελλάδας, τους οποίους χαρακτήρισε «ιδεοληπτικούς αμφισβητίες», να δουν στον χάρτη πού είναι η Ισπανία και που η Ελλάδα επισημαίνοντας πως η Ισπανία δεν έχει γείτονες με αναθεωρητικές βλέψεις, ενώ η Ελλάδα έχει. Συμπλήρωσε ότι η Ισπανία εξοπλίζει μία χώρα που διατηρεί το casus belli έναντι μίας χώρας-μέλους της ΕΕ που είναι η Ελλάδα «και αυτό το ξεχνούν οι ιδεοληπτικοί αμφισβητίες».

Επίσης, είπε ότι είναι πολύ καθαρή η στάση της χώρας μας και είναι αμυντική και υπέρ του διεθνούς δικαίου. Υπογράμμισε ότι όταν χρειάζεται η βοήθεια της χώρας μας, όπως στην περίπτωση της Κύπρου, δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι απούσα από αυτήν την υποχρέωση, τονίαζοντας πως στέλνουμε φρεγάτες για την προστασία της Κύπρου και όχι για τις βρετανικές βάσεις, χαρακτήρισε προσβλητικές αυτές τις αιτιάσεις, συμπληρώνοντας πωφγς εάν δεχθεί απίθεση η Κύπρος δεν μπορούμε να είμαστε απόντες.

Για το θέμα των «κόκκινων δανείων» και των servicers σημείωσε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη τονίζοντας πως ό,τι και να συμβαίνει δεν δικαιολογείται καμία πράξη αυτοδικίας, είτε επίθεση είτε βία, ειδικά από βουλευτές όπως ο κ. Πολάκης που -όπως είπε ο κ.Μαρινάκης- έκανε μία αδιανόητη ανάρτηση που προσπάθησε μετά να μετριάσει.

«Πιο επικίνδυνα ακόμη και από τις ίδιες τις πράξεις είναι αυτά και δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι δεν κατέβηκε η σχετική ανάρτηση του κ. Πολάκη ακόμη, παρά το γεγονός ότι ο κ. Ζαχαριάδης τον κάλεσε να την κατεβάσει. «Ρωτάω εάν θα παραμείνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Πολάκης. Όσοι ζητούν από το ΠΑΣΟΚ να αποκλειστεί η ΝΔ από μια πιθανή συγκυβέρνηση θεωρούν δυνάμει συνομιλητές τους τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Πολάκη;», διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης.

Εστιάζοντας στα «κόκκινα δάνεια», ανέφερε ότι το 2019 ήταν 75,4 δισ. και το 43,6% επί του συνόλου των δανείων, ενώ το 2022 ήταν το 3,6% και 5,1 δισ. με 2.706 ρυθμίσεις δανείων. Το 2025 έγιναν 21.680 ρυθμίσεις ύψους 6,6 δισ ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 είχαμε 2.254 ρυθμίσεις ύψους 113 εκατ. ευρώ, όπως είπε, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει έως τώρα 53.307 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε περίπου 16,53 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά από το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» μέχρι σήμερα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τα δάνεια στα funds και ο κ. Πολάκης ήταν μέλος της κυβέρνησης για να τονίσει πως η κυβέρνηση σώζει τις περιουσίες των πολιτών, αλλά «πρέπει να σκεφτόμαστε κι αυτούς που πληρώνουν και ελάχιστοι ασχολούνται με αυτούς. Στηρίζουμε αυτούς που δυσκολεύτηκαν και όχι τους μπαταχτσήδες».

Για τον νόμο σχετικά με την επιστολική ψήφο επεσήμανε ότι κρατάμε την καλή πλευρά της ιστορίας στην ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως η στάση του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως ήταν μία καλή μέρα για τη Δημοκρατίας μας και δεν θα έχουμε Έλληνες δύο ταχυτήτων. Όπως υπογράμμισε, η στάση των υπολοίπων είναι στην κρίση του κόσμου και όσοι δεν ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου γύρισαν την πλάτη τους στους Έλληνες του εξωτερικού.

«Εισπράξαμε από τα κόμματα "όχι" στις μονοεδρικές αλλά όχι αντιπρόταση», ανέφερε σχολιάζοντας τη στάση των κομμάτων στις προβλέψεις του σχεδίου νόμου.

Ερωτηθείς για το τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών απάντησε ότι ελπίζουμε να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αναρωτήθηκε γιατί από τη στιγμή που ο στόχος είναι η ενημέρωση των αρχηγών δεν δέχονται ενημέρωση από τον πρωθυπουργό; Σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενημερώνει τα κόμματα και αύριο ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, αυτήν τη στιγμή μόνη ανάγκη είναι η ενημέρωση και δεν υπάρχει λόγος σύγκλησης Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Διευκρίνισε, δε, πως η φράση του κ. Μητσοτάκη «πατριώτες της φακής» δεν αφορούσε τους πρώην πρωθυπουργούς κ.κ. Αντ. Σαμαρά και Κ. Καραμανλή, αλλά κάποιους από τους αρχηγούς που βρίσκονται δεξιά της ΝΔ, τους οποίους όμως η κυβέρνηση θα ενημερώσει γιατί είναι εκπρόσωποι μέρους του λαού.

Όσον αφορά την ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, σχετικά με αναθέσεις σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόνισε ότι η έκθεση στην οποία βασίζεται ο κ. Τσουκαλάς έχει σοβαρά μεθοδολογικά λάθη, όπως παραδέχθηκε και διόρθωσε η «Καθημερινή» που τη δημοσίευσε.

Για την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και τη συστοιχία πυραύλων στην Κάρπαθο, επεσήμανε ότι θα παραμείνουν όσο χρειαστεί και όσο επιχειρησιακά κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τους. Υπογράμμισε ότι υπάρχει σχέδιο για όλα τα σενάρια που μπορεί να προκύψουν είτε για καύσιμα είτε για οτιδήποτε άλλο, αλλά «δεν θεωρούμε ότι θα χρειαστεί να εφαρμοστεί, καθώς δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας και δεν υπάρχει λόγος πανικού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, όμως».

Τέλος, σχετικά με τη δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή και τη σχετική αποστροφή του πρωθυπουργού στη Βουλή, αφού ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με αυτή καθαυτή την απόφαση της Δικαιοσύνης που αποφασίζει ανεξάρτητα, σημείωσε πως για να φτάσουμε στο σημείο να εκδώσει αποφάσεις η Δικαιοσύνη έπρεπε κάποιοι να συγκεντρώσουν τις δικογραφίες και μετά να αναλάβει η Δικαιοσύνη. Γιατί αυτοί, όπως είπε, δεν ήταν οι αλληλέγγυοι αλλά μέλη της συγκυβέρνησης της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τότε, ενώ μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβρισκε αίθουσα να γίνει η δίκη, κάτι που έκανε αμέσως μετά η κυβέρνηση της ΝΔ και η δίκη ολοκληρώθηκε.