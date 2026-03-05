Κάλας: Περιορισμένες οι αμυντικές ικανότητες με τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή

«Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα παραγωγής», προειδοποίησε η Κάγια Κάλας καλώντας τις χώρες της ΕΕ να κάνουν περισσότερα ως προς τα drone και τα συστήματα αντι-drone.

Με τους πολέμους στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή, οι αμυντικές ικανότητες είναι «περιορισμένες», προειδοποιεί η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Είμαι ανήσυχη, διότι οι ικανότητες είναι περιορισμένες και αυτό θα έχει επίσης επιπτώσεις στις διάφορες συρράξεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τους ομολόγους τους των χωρών του Κόλπου.

«Ολοι έχουν ανάγκη από αντιαεροπορική άμυνα. Για να γίνει σαφές, η Ουκρανία έχει ανάγκη και οι χώρες της Μέσης ανατολής έχουν ανάγκη», είπε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε από την πλευρά του ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να έχει συνέπειες στις αμερικανικές αποστολές πυρομαχικών για τα αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν σταλεί στην Ουκρανία από τους δυτικούς της συμμάχους για την υπεράσπιση των ζωτικής σημασίας υποδομών της, κυρίως των ενεργειακών υποδομών, από τις ρωσικές επιθέσεις.

«Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα παραγωγής», προειδοποίησε η Κάγια Κάλας καλώντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης να κάνουν περισσότερα ως προς τα drone και τα συστήματα αντι-drone.

Τέσσερα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή, η Ουκρανία έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό και «θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες του Κόλπου», τόνισε η Κάγια Κάλας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στις συμμαχικές των ΗΠΑ χώρες στην Μέση Ανατολή να ανταλλάξουν τους πυραύλους των αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot με τα ουκρανικά συστήματα αντι-drone για να προστατευθούν από τις επιθέσεις των ιρανικών drone.

Οι νατοϊκοί σύμμαχοι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία παρά την κατάσταση στο Ιράν, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Πολλοί ηγέτες στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες , ο Καναδάς λένε ότι πρέπει να ισχύσει «και, και»: δηλαδή να διασφαλισθεί ότι ως σύμμαχοι βοηθούμε σε αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί στην Μέση Ανατολή...και ταυτόχρονα διασφαλίζουμε ότι η Ουκρανία έχει στην διάθεσή της ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει ισχυρή στον αγώνα», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι συνομίλησε με την αμερικανική πλευρά σχετικά με την δυνατότητα αναβολής των τριμερών συνομιλιών με την Ρωσία λόγω των γεγονότων στην Μέση Ανατολή.

«Η επόμενη τριμερής συνάντηση Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας προγραμματιζόταν για το διάστημα 5-9 Μαρτίου, ανάλογα με τις εξελίξεις στον κόσμο. Αυτήν την στιγμή, υπάρχει άλλος ένας πόλεμος στην Μέση Ανατολή», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ