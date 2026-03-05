Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε το Αζερμπαϊτζάν: Απειλεί την Ευρώπη - Μαίνεται ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή

Σφυροκοπούν στόχους στην Τεχεράνη Αμερικανοί και Ισραηλινοί. Αντίποινα από Ιράν. Εξαπλώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Με αμείωτη ένταση οι εκατέρωθεν επιθέσεις.

Τελευταία ενημέρωση 16:15

Νέες διαστάσεις αποκτά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με ΗΠΑ και Ισραήλ να σφυροκοπούν στόχους στην Τεχεράνη και το Ιράν να απαντά με αντίποινα στις χώρες του Κόλπου. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) στοχοθέτησαν το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ όπως και αεροπορική βάση στην περιοχή, κατά την έκτη ημέρα της σύγκρουσης.

«Πύραυλοι Khorramshahr-4, που μετέφεραν οβίδα ενός τόνου, εξαπολύθηκαν σήμερα την αυγή προς την καρδιά του Τελ Αβίβ, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και τη βάση της 27ης μοίρας της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκεται στο αεροδρόμιο», σημείωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης ενώ ο ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις με drones, που έπληξαν «στόχους στο Τελ Αβίβ όπως και τη βάση ραντάρ της Μερόν» στο βόρειο Ισραήλ.

Οι χώρες της ΕΕ «θα πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα», αν παραμείνουν σιωπηλές απέναντι στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης στον ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό TVE. Ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ επανέλαβε επίσης την άρνηση της Τεχεράνης ότι ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο εκτοξεύθηκε από το Ιράν.

Παράλληλα, οι IRGC χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία ΗΠΑ στο βόρειο τμήμα του Κόλπου και διεμήνυσαν ότι «όσο διαρκεί ο πόλεμος, η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι στα χέρια της Ισλαμικής Δημοκρατίας» καθώς τα στρατιωτικά και εμπορικά σκάφη που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις ευρωπαϊκές χώρες που τα υποστηρίζουν «δεν θα επιτρέπεται να περάσουν».

«Εάν εντοπιστούν, σίγουρα θα χτυπηθούν», πρόσθεσαν. «Είχαμε δηλώσει ότι, βάσει των διεθνών νόμων και ψηφισμάτων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», επεσήμαναν οι IRGC. Το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε επίσης ότι η χώρα στόχευσε θέσεις «αυτονομιστικών ομάδων» που σκόπευαν να εισέλθουν μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες.

O Λίβανος απαγόρευσε κάθε πιθανή δραστηριότητα των Φρουρών της Επανάστασης

Η κυβέρνηση του Λιβάνου αποφάσισε σήμερα να απαγορεύσει τυχόν στρατιωτική δραστηριότητα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και να απαιτήσει την έκδοση βίζας για την είσοδο των Ιρανών στη χώρα, ένα νέο μέτρο που αποσκοπεί να σφίξει τον κλοιό γύρω από τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε, σε περίπτωση παρουσίας «μελών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στον Λίβανο», «να απαγορεύσει κάθε δραστηριότητα (...) και να τους συλλάβει (...) ενόψει της απέλασής τους», ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Πολ Μόρκος, προσθέτοντας πως οι Ιρανοί θα πρέπει στο εξής να αποκτούν βίζα για να εισέλθουν στον Λίβανο, ενώ μέχρι τώρα οι δύο χώρες εξαιρούσαν τους πολίτες τους από την υποχρέωση έκδοσης βίζας βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας.

Ιράκ: Με θαλάσσιο drone το ιρανικό πλήγμα σε τάνκερ

Ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο σκάφος φορτωμένο εκρηκτικά χρησιμοποιήθηκε σήμερα για να στοχοποιήσει και να προκαλέσει ζημίες στο υπό σημαία Μπαχαμών δεξαμενόπλοιο Sonangol Namibe που ήταν αγκυροβολημένο στα ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις δύο πηγών ασφαλείας ιρακινού λιμανιού. Το μικρό σκάφος εξερράγη αφού χτύπησε το δεξαμενόπλοιο και αυτή ήταν η πρώτη επίθεση που έχει καταγραφεί μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ιράκ.

«Το Αζερμπαϊτζάν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει αντίμετρα»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, αρνήθηκε εμφατικά ότι η χώρα του είχε στοχεύσει σήμερα το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο νωρίτερα είχε γνωστοποιήσει ότι δύο ιρανικά drones χτύπησαν το έδαφός του στο Ναχτσεβάν, συμπεριλαμβανομένου ενός κτηρίου του αεροδρομίου που υπέστη σημαντικές ζημιές. «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει στοχεύσει τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι.

«Δεν στοχεύουμε τις γειτονικές μας χώρες», πρόσθεσε ο αναπληρωτής Ιρανός ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, «πολιτική της χώρας του είναι να χτυπά μόνο τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών του» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και χρησιμοποιούνται για να επιτεθούν στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Αυτή η επίθεση στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν αντίκειται στους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει στην αύξηση της έντασης στην περιοχή. Απαιτούμε από το Ιράν να διευκρινίσει το ζήτημα αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα και να λάβει τα απαραίτητα επείγοντα μέτρα ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα αντίμετρα» αναφέρει η ανακοίνωση των Αρχών του Αζερμπαϊτζάν.

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι το πλήγμα ιρανικών drones «δεν θα μείνει αναπάντητο». Το Μπακού «προετοιμάζει τα αντίποινα που είναι απαραίτητα για να προστατεύσει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας μας, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών και των μη στρατιωτικών υποδομών», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι οι «πολεμικές αυτές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν

Ακολουθούν οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου. Το Reuters δεν έχει διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο αυτούς τους θανάτους.

Ιράν : 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη, το Σάββατο, των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. «Ο αριθμός των μαρτύρων της στρατιωτικής επίθεσης (...) έφθασε τους 1.230 στις 5 Μαρτίου", μετέδωσε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ιδρύματος Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών.

: 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη, το Σάββατο, των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. «Ο αριθμός των μαρτύρων της στρατιωτικής επίθεσης (...) έφθασε τους 1.230 στις 5 Μαρτίου", μετέδωσε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ιδρύματος Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών. Ισραήλ : 10 πολίτες έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων εννέα ανθρώπων σε ιρανικό πυραυλικό πλήγμα στη Μπέιτ Σέμες κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν αναφέρει απώλειες στις τάξεις του στρατού.

: 10 πολίτες έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων εννέα ανθρώπων σε ιρανικό πυραυλικό πλήγμα στη Μπέιτ Σέμες κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν αναφέρει απώλειες στις τάξεις του στρατού. Λίβανος : 77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

: 77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας. Μπαχρέιν : Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από πυρκαγιά στο Salman Industrial City του Μπαχρέιν που ξέσπασε μετά από αναχαίτιση πυραύλου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από πυρκαγιά στο Salman Industrial City του Μπαχρέιν που ξέσπασε μετά από αναχαίτιση πυραύλου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Κουβέιτ : Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο Κουβεϊτιανοί στρατιώτες, σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών του Κουβέιτ.

: Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο Κουβεϊτιανοί στρατιώτες, σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών του Κουβέιτ. Ομάν : Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα έπληξε το τάνκερ MKD VYOM, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, στα ανοικτά των ακτών της Μασκάτ.

: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα έπληξε το τάνκερ MKD VYOM, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, στα ανοικτά των ακτών της Μασκάτ. ΗΑΕ : Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. ΗΠΑ : Έξι μέλη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση.

: Έξι μέλη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Συρία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα, στη νότια Συρία, το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Το Ισραήλ προειδοποιεί τους κατοίκους της νότιας Βηρυτού να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα νότια προάστια της Βηρυτού σήμερα, δίνοντάς τους οδηγίες να μετακινηθούν βορείως και ανατολικά της λιβανικής πρωτεύουσας. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ εκδίδει προειδοποίηση που αφορά ολόκληρες γειτονιές σε ελεγχόμενη από τη Χεζμπολάχ περιοχή.

«Σώστε τις ζωές σας, εκκενώστε τα σπίτια σας άμεσα», έγραψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Χ, αναρτώντας χάρτη στον οποίο τονίζονται τέσσερις γειτονιές των νοτίων προαστίων –μια περιοχή που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Καπνός πάνω από το βόρειο τμήμα του Ριάντ

Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από το βόρειο τμήμα του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες του Reuters, καθώς ειπώθηκε σε διπλωμάτες και προσωπικό σε πρεσβείες στη Διπλωματική Συνοικία του Ριάντ να πάνε σε καταφύγια στις εγκαταστάσεις τους, λόγω πιθανής απειλής, σύμφωνα με τέσσερις πηγές. Δεν προσδιορίστηκε ποια ήταν η απειλή αυτή.

Οι πύλες προς τη Διπλωματική Συνοικία, μια γειτονιά στο δυτικό άκρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας που στεγάζει τις περισσότερες ξένες αποστολές στη χώρα, ήταν κλειστές σήμερα το απόγευμα, δήλωσαν δύο από τις πηγές. Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, χώρες της περιοχής έχουν γίνει στόχος ιρανικών πληγμάτων, ως απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

ΙDF: Τα πλήγματά μας «συνεχίζουν να κλονίζουν το ιρανικό καθεστώς»

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα που εξαπολύει στο Ιράν συνεχίζουν να «κλονίζουν» το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Συνεχίζουμε να εντείνουμε τα πλήγματα κατά του καθεστώτος», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του στρατού, ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν. «Κλονίστηκε από το πρώτο πλήγμα, όταν εξουδετερώθηκε η ηγεσία. Και κάθε μέρα, συνεχίζουμε να το κλονίζουμε περισσότερο, να του προκαλούμε βαθύτερες ζημιές έως ότου εξαλειφθεί η υπαρξιακή απειλή», δήλωσε.

«Κάθε μέρα που περνά, το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς αποδυναμώνεται και χάνει τον έλεγχό του» στη χώρα, επανέλαβε ο Ντέφριν. «Η Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων κατά στόχων του καθεστώτος … σε όλη την Τεχεράνη». Ένας από τους στόχους που δέχθηκαν επίθεση στην ιρανική πρωτεύουσα «ήταν μια υπόγεια τοποθεσία που χρησιμοποιείτο για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονται για στόχευση αεροσκαφών».

«Αρκετά σημεία εκτόξευσης που αντιπροσωπεύουν σοβαρή απειλή για το Ισραήλ … επίσης χτυπήθηκαν», μεταξύ των οποίων μια συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων την οποία χειρίζονταν πολλοί Ιρανοί στρατιώτες και που εντοπίστηκε από ισραηλινό αεροσκάφος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Συνεχίζουμε επίσης να πλήττουμε συστηματικά και να καταδιώκουμε τη Χεζμπολάχ» στον Λίβανο, δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος του στρατού.

«Έως τώρα, έχουμε πλήξει πάνω από 320 στόχους» της Χεζμπολάχ, «εκ των οποίων περίπου 80 στη διάρκεια μόνο των τελευταίων 24 ωρών», διευκρίνισε ο Ντέφριν. «Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πληροφορία που να υποδηλώνει συντονισμό μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ιράν», στις επιχειρήσεις τους που είναι σε εξέλιξη, δήλωσε. «Είναι αλήθεια ότι κάποιες φορές, και αυτό έγινε χθες (Τετάρτη), ομοβροντία (πυραύλων) από το Ιράν και ομοβροντία της Χεζμπολάχ έλαβαν χώρα σχεδόν την ίδια ώρα, κάτι που δίνει την εντύπωση συντονισμού … Αλλά ο συντονισμός δεν είναι τόσο στενός», δήλωσε.

Και δεύτερο ιρανικό πολεμικό πλοίο πλέει προς την Σρι Λάνκα

Ταυτόχρονα, και δεύτερο πλοίο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού πλέει προς την Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό, δήλωσε ο υπουργός Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα Ναλίντα Τζαγιατίσα ενώπιον του κοινοβουλίου. Διευκρίνισε ότι το ιρανικό πλοίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα και δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία.