Χρυσή Αυγή: Ολοκληρώνονται οι αγορεύσεις συνηγόρων για ελαφρυντικά

Ολοκληρώνονται σήμερα στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης που επιδιώκουν να επιτύχουν την αναγνώριση ελαφρυντικών στη δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Οι συνήγοροι δίνουν αγώνα να πείσουν τους δικαστές να χορηγήσουν ελαφρυντικά στους εντολείς τους, ώστε να απομακρύνουν το ενδεχόμενο της εκτέλεσης των ποινών που για δεκαέξι κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και πέντε της ηγετικής ομάδας, είναι αρκετά πιθανό.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, με τη χθεσινή ιστορική απόφαση του που έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση κήρυξε ενόχους και τους σαράντα δύο κατηγορούμενους όπως και πρωτόδικα διατηρώντας τα ελαφρυντικά που είχε αναγνωρίσει σε δεκατρείς καταδικασθέντες, μεταξύ αυτών και σε τέσσερις πρώην βουλευτές, το πρώτο δικαστήριο. Τότε είχαν οδηγηθεί στην φυλακή τριάντα εννέα καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της οργάνωσης Νίκος Μιχαλολιάκος. Σήμερα πλην των Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγού και του καταδικασμένου σε ισόβια Γιώργου Ρουπακιά που παραμένουν έγκλειστοι, όλοι οι καταδικασθέντες είναι ελεύθεροι είτε για λόγους υγείας είτε επειδή έχουν εκτίσει το προβλεπόμενο όριο ποινής για την υφ' όρον απόλυση.

Η αποκαλούμενη «μάχη των ελαφρυντικών» είναι τεράστιας σημασίας για συγκεκριμένους κατηγορούμενους που ενδέχεται είτε να επιστρέψουν στην φυλακή είτε να οδηγηθούν για πρώτη φορά σε εγκλεισμό.

Δώδεκα καταδικασθέντες κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε ποινές μεγαλύτερες από τις πρωτόδικες, αν το δικαστήριο αποδεχθεί την εισαγγελική έφεση του Εισαγγελέα Εφετών Στέλιου Κωσταρέλλου που ζητά αύξηση ποινών για τους επτά της ηγετικής ομάδας και τους πέντε καταδικασθέντες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη. Πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο, Χρήστο Παππά και Αρτέμη Ματθαιόπουλο, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών οι έξι πρώτοι και 10 ετών ο τελευταίος.

Αν η εισαγγελική έφεση γίνει δεκτή, όλοι τους αντιμετωπίζουν το ανώτατο όριο ποινής που φθάνει τα 15 έτη. Αυξημένη ποινή ενδέχεται να επιβληθεί βάση της εισαγγελικής έφεσης και στους πέντε καταδικασθέντες για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα που πρωτοδίκως καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 7 ετών οι τέσσερις και δέκα ετών ο πυρηνάρχης Περάματος.

Κρίσιμη όμως θα είναι η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ως προς τα ελαφρυντικά και για πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που έλαβαν αναστολή από το πρωτόδικο δικαστήριο μετά την καταδίκη τους για ένταξη. Μεταξύ αυτών οι Αντώνης Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης κ.α.

Από τους τελευταίους σήμερα αγόρευσε ο συνήγορος του Νίκου Μιχαλολιάκου ο οποίος ζήτησε πρότερο σύννομο βίο, καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και εύλογου χρόνου διάρκειας της δίκης. Όπως ανέφερε ο συνήγορος, «είναι ο πιο βασανισμένος από αυτή την διαδικασία ο Νίκος Μιχαλολιάκος ο οποίος διήγε ζωή κρυστάλλινη, καθαρή, διαυγή από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα».

Το δικαστήριο, αφού αναγνώσει τα ποινικά μητρώα των κατηγορούμενων, θα διακόψει τη συνεδρίαση για τη Δευτέρα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ