Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα συνδυάζει δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα και πιστοποίηση γνώσης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη νέα μεγάλη δράση της ΔΥΠΑ που αφορά στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους υψηλής ζήτησης, μέσω voucher (εκπαιδευτικό επίδομα) ύψους 750 ευρώ για τους δικαιούχους. Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα μέσω του voucher.gov.gr. Οι αιτήσεις θα γίνονται με κωδικούς Taxisnet και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Το πρόγραμμα αφορά χιλιάδες ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνδυάζει δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα και πιστοποίηση γνώσης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού.

Η δράση εντάσσεται στον δεύτερο κύκλο αναβάθμισης δεξιοτήτων και έχει συνολικό προϋπολογισμό 174 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU. Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης - οι οποίες οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο της κατάρτισης και απευθύνονται σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης, μέσω παροχής επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) διάρκειας έως 150 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών, «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων οικονομικού εγγραμματισμού, όπως περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

μέσω παροχής επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) διάρκειας έως 150 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών, «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων οικονομικού εγγραμματισμού, όπως περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω παροχής επιταγής πιστοποίησης (Certification Voucher) που αποκτώνται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων κατάρτισης.

Οι αμοιβές

Η αμοιβή για τους παρόχους κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ωφελούμενο, εργαζόμενο στον Ιδιωτικό Τομέα ορίζεται σε 4,5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Η ημερήσια διάρκεια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.

ανά καταρτιζόμενο ωφελούμενο, εργαζόμενο στον Ιδιωτικό Τομέα Η ημερήσια διάρκεια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Η αμοιβή για τους καταρτιζόμενους (Εκπαιδευτικό Επίδομα), εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, ορίζεται σε 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης.

(Εκπαιδευτικό Επίδομα), εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, ορίζεται σε 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης. Η αμοιβή για τους παρόχους πιστοποίησης υπολογίζεται σε έως 95 ευρώ ανά καταρτιζόμενο ωφελούμενο και ορίζεται στην σχετική Πρόσκληση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν μία προσωπική Επιταγή Πιστοποίησης (Certification Voucher), μέσω της οποίας συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από παρόχους του Μητρώου Παρόχων Πιστοποίησης του Προγράμματος. Η Επιταγή Πιστοποίησης (Certification Voucher) ισχύει για συμμετοχή του ωφελούμενου σε δύο ημερομηνίες εξέτασης. Με την ίδια Επιταγή Πιστοποίησης ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί για δεύτερη φορά, είτε σε περίπτωση αποτυχίας, είτε σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης κατά την πρώτη ημερομηνία εξέτασης.

Οι ωφελούμενοι

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που συγκροτεί η ΔΥΠΑ, έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

Να είναι εργαζόμενοι μισθωτοί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι δεν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία (ν. 4871/2021 και λαμβάνοντας υπόψιν το π.δ. 739/1980).

Επισημαίνεται ότι, οι εργοδότες των εργαζομένων που συμμετέχουν στην κατάρτιση δεν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία αιτήσεων, επιλογής, κατάρτισης και πιστοποίησης. Η τρέχουσα απασχόληση των εργαζομένων δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής ή πριμοδότησης τους για την επιλογή τους στο πρόγραμμα και η κατάρτιση διεξάγεται εκτός του εργασιακού ωραρίου των εργαζόμενων.

Οι ωφελούμενοι πρέπει:

Να μην παρακολουθούν ή να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU». Το σύνολο των ωρών των προγραμμάτων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει κατά το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο διάρκειας προγράμματος μη τυπικής μάθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5.2 της υπ’ αρ. 82759/29.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε.)» (Β’ 4581), όπως εκάστοτε ισχύει. ββ. σε περίπτωση απόκτησης πιστοποιητικού δεξιοτήτων κανένα πρόγραμμα της περίπτωσης (βα) να μην έχει οδηγήσει σε απόκτηση πιστοποίησης για τις ίδιες δεξιότητες.

Να μην παρακολουθούν και να μην παρακολουθήσουν κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπίπτει χρονικά εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων ή με σχετική απόφαση από τη ΔΥΠΑ.