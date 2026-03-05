Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

Οι αρχές στην Κύπρο ανακοίνωσαν ότι έληξε το περιστατικό για το οποί είχε σημάνει συναγερμός για την ύπαρξη νέας απειλής ασφαλείας στην περιοχή της βάσης του Ακρωτηρίου.

Οι αρχές στην Κύπρο ανακοίνωσαν ότι έληξε το περιστατικό για το οποίο λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός για την ύπαρξη νέας απειλής ασφαλείας στην περιοχή της βάσης του Ακρωτηρίου.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», ανέφερε το μήνυμα.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι μετέβη στο νησί και δήλωσε ότι η φιλία ανάμεσα στο Λονδίνο και τη Λευκωσία παραμένει ισχυρή απέναντι στις ιρανικές απειλές.

Ειδικότερα, συναντήθηκε με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα και συζήτησαν πώς η Βρετανία ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική άμυνα για να υποστηρίξει την κοινή τους ασφάλεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, έκανε γνωστό πως σε συνάντηση με τους συναδέλφους της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, «αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής».

Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας».

Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι. Η φρεγάτα Cristóbal θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.