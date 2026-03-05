ΓΓΕΕ: Νέες υποχρεώσεις διαφάνειας στην κρατική διαφήμιση για τους φορείς του Δημοσίου

Για τις νέες υποχρεώσεις διαφάνειας ενημερώνει τους φορείς του δημοσίου τομέα εγκύκλιος που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Για τις νέες υποχρεώσεις διαφάνειας που απορρέουν από το άρθρο 31 του ν. 5253/2025 (Α’ 212), σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (European Media Freedom Act - EMFA, Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1083), ενημερώνει τους φορείς του δημοσίου τομέα εγκύκλιος (Α.Π.: Ε/598, 27/02/2026), που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου. Για πρώτη φορά, οι φορείς του δημοσίου τομέα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, προ της πραγματοποίησής τους, τις δαπάνες που προτίθενται να κατανείμουν για κρατική διαφήμιση ή για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται με παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης ή παρόχους επιγραμμικών πλατφορμών.

Η υποχρέωση αφορά τους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε φορέα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την περιγραφή του αντικειμένου της δαπάνης, τη διαδικασία ανάθεσης της σχετικής σύμβασης και το προϋπολογιζόμενο ποσό. Τα στοιχεία πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο σαφή, σε ειδική ενότητα της ιστοσελίδας και σε δομημένη μορφή, με δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο.

Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση υποβολής στη ΓΓΕΕ προς έγκριση κάθε επικοινωνιακού προγράμματος που υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, προ της υλοποίησής του, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στο π.δ. 261/1997, όπως ισχύει.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος σχετικά με τις υποχρεώσεις καταχώρισης απολογιστικών στοιχείων διαφημιστικής δαπάνης σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 31 του ν. 5253/2025.

Η εγκύκλιος απεστάλη σε όλα τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, καθώς και σε φορείς του τομέα των μέσων ενημέρωσης, και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ