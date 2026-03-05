Predator: Το ΣτΕ διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον φάκελο άρσης απορρήτου του Θανάση Κουκάκη

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΕΥΠ οφείλει να διαβιβάσει στο ΣτΕ τον υπηρεσιακό φάκελο και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης

Να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον πλήρη φάκελο για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ζητά από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την άρνηση της ΕΥΠ να δώσει τα στοιχεία στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), γεγονός που εμπόδιζε την Αρχή να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους της παρακολούθησής του. Το Δικαστήριο πλέον παρεμβαίνει και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, η ΕΥΠ οφείλει να διαβιβάσει στο ΣτΕ τον υπηρεσιακό φάκελο και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης. Η διαβίβαση θα γίνει με τρόπο που η ίδια η Υπηρεσία κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των εγγράφων. Παράλληλα, το Δικαστήριο προβλέπει ότι σε περίπτωση που προβληθεί ο ισχυρισμός πως ο φάκελος έχει καταστραφεί, η ΕΥΠ υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη νομική διάταξη βάσει της οποίας έγινε η καταστροφή, ενώ διατάσσεται και η ανασύσταση των στοιχείων προκειμένου να αποσταλούν στο Δικαστήριο.

Με την κίνηση αυτή, η Ολομέλεια αναβάλλει την οριστική της κρίση επί της αιτήσεως ακυρώσεως που είχε καταθέσει ο δημοσιογράφος κατά της ΑΔΑΕ και της ΕΥΠ. Η απόφαση εστιάζει στο γεγονός ότι η ΑΔΑΕ δήλωνε αδυναμία να ικανοποιήσει το αίτημα ενημέρωσης του πολίτη επειδή η ΕΥΠ δεν έθετε υπόψιν της τον σχετικό φάκελο. Πλέον, το ΣτΕ αναλαμβάνει να εξετάσει το υλικό απευθείας, προκειμένου να αποφανθεί για τη νομιμότητα των ενεργειών των εμπλεκόμενων αρχών.

Η ανακοίνωση

«Στις 14.11.2025 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος) αίτηση ακυρώσεως του Α.Κ. κατά πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία γνωστοποιήθηκε στον αιτούντα ότι το αίτημά του περί παροχής πληροφοριών σχετικά με τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του και κοινοποίησης του υπηρεσιακού του φακέλου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διότι η Ε.Υ.Π. δεν έθεσε υπόψιν της Α.Δ.Α.Ε. τον σχετικό φάκελο. Η αίτηση ακυρώσεως στρέφεται και κατά της άρνησης της Ε.Υ.Π. να θέσει στη διάθεση της Α.Δ.Α.Ε. τον φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος.

Η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη στις 2.3.2026 και αποφάσισε να διατάξει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων, σε περίπτωση δε που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν και να χωρήσει ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο.

Ενόψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια αναβάλλει την οριστική κρίση επί της υποθέσεως και διατάσσει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία στο Δικαστήριο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης που θα εκδοθεί».