Η Revolut κατέθεσε αίτηση για τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ

Η αίτηση αδειοδότησης και η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας επιταχύνουν τη στρατηγική επέκταση της Revolut στις ΗΠΑ και τη Βόρεια Αμερική.

Την κατάθεση αίτησης στο Γραφείο Ελέγχου Νομίσματος (OCC) των ΗΠΑ και στον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) για την απόκτηση άδειας λειτουργίας εθνικής τράπεζας (υπό την επωνυμία Revolut Bank US, N.A.) ανακοίνωσε η Revolut. Η κίνηση αυτή αποτελεί κομβικό ορόσημο στη στρατηγική επέκταση της Revolut στη Βόρεια Αμερική και ενισχύει το όραμά της να καταστεί η πρώτη πραγματικά παγκόσμια τραπεζική πλατφόρμα στον κόσμο.

Παράλληλα, η Revolut ανακοίνωσε τον διορισμό του Cetin Duransoy στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) για τις ΗΠΑ. Ο Duransoy διαδέχεται τον Sid Jajodia, ο οποίος παραμένει στον όμιλο αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Global CEO Τραπεζικών Υπηρεσιών.

Ο Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Revolut, Nik Storonsky, δήλωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας αναπτυξιακής στρατηγικής μας. Η κατάθεση της αίτησης για άδεια λειτουργίας εθνικής τράπεζας συνιστά καθοριστικό βήμα προς την υλοποίηση του οράματός μας: τη δημιουργία της πρώτης πραγματικά παγκόσμιας τραπεζικής πλατφόρμας. Η άδεια αυτή θα μας προσφέρει τον άμεσο έλεγχο που απαιτείται ώστε να καινοτομούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα, προσφέροντας την ολοκληρωμένη εμπειρία της Revolut σε ακόμη περισσότερους Αμερικανούς, καθώς πλησιάζουμε τον στόχο των 100 εκατομμυρίων πελατών».

Η απόκτηση της άδειας εθνικής τράπεζας θα προσφέρει στη Revolut μια σειρά από στρατηγικά πλεονεκτήματα:

Απόλυτος έλεγχος της εμπειρίας του πελάτη: Επιτρέπει στη Revolut να αναπτύσσει βελτιωμένα προϊόντα με μεγαλύτερη ταχύτητα, προσφέροντας προστιθέμενη αξία απευθείας στους πελάτες της.

Επιτρέπει στη Revolut να αναπτύσσει βελτιωμένα προϊόντα με μεγαλύτερη ταχύτητα, προσφέροντας προστιθέμενη αξία απευθείας στους πελάτες της. Εθνική κάλυψη υπό ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο: Η Revolut θα μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, υπό την αποκλειστική εποπτεία των ομοσπονδιακών ρυθμιστικών αρχών.

Η Revolut θα μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, υπό την αποκλειστική εποπτεία των ομοσπονδιακών ρυθμιστικών αρχών. Άμεση πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών: Διασφαλίζει την απευθείας σύνδεση με διατραπεζικά δίκτυα όπως το Fedwire και το ACH, ενισχύοντας την ταχύτητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του κόστους των συναλλαγών.

Διασφαλίζει την απευθείας σύνδεση με διατραπεζικά δίκτυα όπως το Fedwire και το ACH, ενισχύοντας την ταχύτητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του κόστους των συναλλαγών. Διεύρυνση δανειοδοτικών δυνατοτήτων και νέες πηγές εσόδων: Επιτρέπει στη Revolut να προσφέρει απευθείας προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, βελτιώνοντας το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) και αποκτώντας πρόσβαση σε βασικά τραπεζικά έσοδα.

Επιτρέπει στη Revolut να προσφέρει απευθείας προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, βελτιώνοντας το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) και αποκτώντας πρόσβαση σε βασικά τραπεζικά έσοδα. Ασφάλιση FDIC: Παρέχει τη δυνατότητα στη Revolut να προσφέρει απευθείας στους πελάτες της στις ΗΠΑ καταθέσεις ασφαλισμένες από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC).

Ο Cetin Duransoy αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στις ΗΠΑ, φέρνοντας μαζί του εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών στους τομείς της τεχνολογίας, των πληρωμών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πρόσφατα, διετέλεσε CEO της Raisin US, μιας κορυφαίας πλατφόρμας fintech, όπου ηγήθηκε της επέκτασης του δικτύου της σε περισσότερους από 90 τραπεζικούς και πιστωτικούς συνεργάτες. Πριν από τη θητεία του στη Raisin, ο Duransoy κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Capital One και τη Visa, εστιάζοντας στους τομείς της τραπεζικής και των συστημάτων πληρωμών.

Από τον Μάρτιο του 2026, η Revolut δραστηριοποιείται σε 40 αγορές παγκοσμίως, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων μεταξύ πελατών της Revolut και μετατροπή συναλλάγματος. Η διεκδίκηση της τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ, αμέσως μετά την επέκταση των δραστηριοτήτων στο Μεξικό, αποτελεί καθοριστικό βήμα στη στρατηγική της Revolut για είσοδο σε 30 νέες αγορές έως το 2030 και την προσέλκυση 100 εκατομμυρίων πελατών έως τα μέσα του 2027. Στα πρόσφατα ορόσημα της εταιρείας περιλαμβάνονται η έναρξη τραπεζικών εργασιών στο Μεξικό, η εξασφάλιση άδειας πληρωμών στην Ινδία, η κατ' αρχήν έγκριση άδειας πληρωμών στα ΗΑΕ, καθώς και τα εγκαίνια της νέας παγκόσμιας έδρας της Revolut στο Λονδίνο.

Τον Νοέμβριο του 2025, η Revolut ολοκλήρωσε με επιτυχία μια δευτερογενή διάθεση μετοχών, ανεβάζοντας την αποτίμηση της εταιρείας στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια και εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις πολυτιμότερες ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως.