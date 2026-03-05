Το Ιράν ισχυρίζεται πως έπληξε αμερικανικό τάνκερ

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ακόμη ότι «όσο διαρκεί ο πόλεμος, η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι στα χέρια της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Πετρελαιοφόρο με σημαία ΗΠΑ στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Το αμερικανικό πλοίο αυτή τη στιγμή φλέγεται σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ακόμη ότι «όσο διαρκεί ο πόλεμος, η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι στα χέρια της Ισλαμικής Δημοκρατίας» ενώ τα στρατιωτικά και εμπορικά σκάφη που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις ευρωπαϊκές χώρες που τα υποστηρίζουν «δεν θα επιτρέπεται να περάσουν».

«Εάν εντοπιστούν, σίγουρα θα χτυπηθούν», πρόσθεσαν. «Είχαμε δηλώσει προηγουμένως ότι, βάσει των διεθνών νόμων και ψηφισμάτων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», επεσήμαναν οι IRGC, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News.

Το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε επίσης ότι η χώρα στόχευσε θέσεις «αυτονομιστικών ομάδων» που σκόπευαν να εισέλθουν μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες.

Υπενθυμίζεται πως χτες, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο σε διεθνή ύδατα - το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω από 80 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν κάνει γνωστό ότι διέσωσαν 32 άτομα. «Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν», δήλωσε ο Ιρνανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί.