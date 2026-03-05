Πετρέλαιο: Η Κίνα «παγώνει» τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης

Οι PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group και η ιδιωτική εταιρεία διύλισης Zhejiang Petrochemical λαμβάνουν τακτικά ποσοστώσεις εξαγωγής καυσίμων από την κυβέρνηση.

Να αναστείλουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης, ζήτησε το Πεκίνο από τα μεγαλύτερα κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου καθώς η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο διαταράσσει την παραγωγή «μαύρου χρυσού».

Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, του κορυφαίου οικονομικού σχεδιασμού της Κίνας, συναντήθηκαν με στελέχη διυλιστηρίων και ζήτησαν προφορικά την προσωρινή αναστολή των αποστολών των συγκεκριμένων ενεργειακών προϊόντων, η οποία θα ξεκινήσει αμέσως,.

Τα διυλιστήρια έχουν κληθεί να σταματήσουν να υπογράφουν νέες συμβάσεις και να διαπραγματευτούν ακυρώσεις ήδη συμφωνημένων αποστολών, σύμφωνα με το πρακτορείο, το οποίο επικαλέστηκε πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Οι PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group και η ιδιωτική εταιρεία διύλισης Zhejiang Petrochemical λαμβάνουν τακτικά ποσοστώσεις εξαγωγής καυσίμων από την κυβέρνηση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Η κίνηση έρχεται καθώς οι κυβερνήσεις που εξαρτώνται από την εισαγόμενη ενέργεια αγωνίζονται να προστατεύσουν τις τοπικές προμήθειες μετά από μια σημαντική μείωση των ροών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή που προκλήθηκε από στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Κίνα περιέγραψε σχέδια για σταδιακή μείωση της παραγωγικής ικανότητας σε τομείς όπως ο χάλυβας και η διύλιση πετρελαίου, ενώ παράλληλα θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους της παραγωγικής ικανότητας σε βιομηχανίες όπως η τήξη χαλκού, η αλουμίνα, ο άνθρακας και οι χημικές ουσίες.