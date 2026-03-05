Στην Κύπρο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας - H Ισπανία στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο

Μαζί με Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου, είπε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

Τελευταία ενημέρωση 13:01

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε σήμερα ότι η φιλία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο παραμένει ισχυρή απέναντι στις ιρανικές απειλές. Με ανάρτησή του στο Χ ο Τζον Χίλι που επισκέπτεται την Κύπρο δηλώνει ότι συναντήθηκε σήμερα με τον κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα και συζήτησαν πώς η Βρετανία ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική άμυνα για να υποστηρίξει την κοινή τους ασφάλεια.

The longstanding friendship between the UK and the Republic of Cyprus is strong in the face of Iranian threats.



This morning with Cypriot Defence Minister @PalmasVasilis I discussed how the UK is further reinforcing our air defences to support our shared security. pic.twitter.com/VkrjxVQRNZ — John Healey (@JohnHealey_MP) March 5, 2026

Ταγιάνι: Είμαι σε διαρκή επαφή με τον Κύπριο ΥΠΕΞ

«Είμαι σε διαρκή επαφή με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, στον οποίο εξέφρασα την αλληλεγγύη μου, πρόκειται για χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία έχουμε την υποχρέωση να προσφέρουμε αλληλεγγύη και στήριξη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, κατά την ενημέρωση της ιταλικής βουλής για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ταγιάνι, παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για «ουσιαστικό κίνδυνο διεύρυνσης της σύρραξης».

Ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, έκανε γνωστό πως σε χθεσινή του συνάντηση με τους συναδέλφους της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, «αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής». «Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε.

«Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου».

H Ισπανία στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο

Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας». Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι. Η φρεγάτα Cristóbal θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.

Η ανακοίνωση γίνεται την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στην Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένταση εξαιτίας της άρνησης της Μαδρίτης να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον την χρήση των ισπανικών βάσεων στον πόλεμο κατά του Ιράν και λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις της Ισπανίδας υπουργού Άμυνας η οποία διαβεβαίωσε ότι η Ισπανία «θα αξιολογήσει» την πιθανότητα αποστολής στρατιωτικής βοήθειας προς την Κύπρο αν οι ευρωπαίοι εταίροι το ζητήσουν από την Μαδρίτη.

Εάν «η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προστασία της Κύπρου, αποφάσιζε ορισμένες αποστολές», η Ισπανία «θα το λάμβανε υπ' όψιν και θα αξιολογούσε αυτήν την υπόθεση», δήλωσε η Μαργκαρίτα Ρόμπλες σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser, λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ