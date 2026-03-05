Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Επικοινωνία Τραμπ - Μακρόν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επικοινωνία Τραμπ - Μακρόν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν
Εμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Μακρόν επέστησε την προσοχή του Αμερικανού προέδρου στις εξελίξεις στον Λίβανο στις οποίες το Παρίσι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Ενημέρωση σχετικά με τις εξελισσόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν παρείχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με πήγες προσκείμενες στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μακρόν επέστησε την προσοχή του Αμερικανού προέδρου στις εξελίξεις στον Λίβανο στις οποίες το Παρίσι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Μακρόν επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νευρική κρίση στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί ο Σάντσεθ - Πέρασε η επιστολική για τους Έλληνες του εξωτερικού

Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Λιμάνια: Τι έρχεται για Ελευσίνα, Λαύριο, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα - Σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός και master plans

tags:
Εμανουέλ Μακρόν
Ντόναλντ Τραμπ
Γαλλία
ΗΠΑ
Ιράν
Μέση Ανατολή
Λίβανος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider