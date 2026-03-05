Επικοινωνία Τραμπ - Μακρόν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

Ο Μακρόν επέστησε την προσοχή του Αμερικανού προέδρου στις εξελίξεις στον Λίβανο στις οποίες το Παρίσι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Ενημέρωση σχετικά με τις εξελισσόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν παρείχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Μακρόν επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ.