Χατζηδάκης: Ενεργειακά ασφαλής η Ελλάδα - Σαρωτικοί έλεγχοι για αισχροκέρδεια

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας ή ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση στη Μέση Ανατολή «με σοβαρότητα και χωρίς ιδεοληψίες», επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ERT News ενώ πρόσθεσε πως: «δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας» και γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι για αισχροκέρδεια.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η διάρκεια του πολέμου. Υπενθύμισε ότι η ένταση του Ιουνίου 2025 διήρκεσε 12 ημέρες και τελικά δεν είχε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, αλλά αυτή τη φορά «κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει» για την εξέλιξη. Μόνο το 25% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το 75% δεν επηρεάζεται από την περιοχή.

Στο φυσικό αέριο, οι τιμές απέχουν πολύ από τα επίπεδα της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόσφατα ανέβηκαν από 39 στα 43 ευρώ. Στο πετρέλαιο υπάρχει αύξηση στο ντίζελ, αλλά στην Ελλάδα «το μεγαλύτερο μέρος της τιμής στην αντλία αφορά φόρους», άρα η επίπτωση αναμένεται μικρότερη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας ή ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι συνεδρίασε άμεσα το ΚΥΣΕΑ, ενώ ο πρωθυπουργός είχε αλλεπάλληλες επαφές με ηγέτες της περιοχής. Το ΥΠΕΞ με τη διαχείριση των διπλωματικών εξελίξεων, ασχολείται εντατικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στις χώρες του Κόλπου. Το Υπουργείο Άμυνας, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, επικεντρώθηκε στη θωράκιση της Κύπρου, αποστέλλοντας φρεγάτες και πολεμικά αεροσκάφη.

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Οικονομικών εξετάζουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. «Πάνω από όλα βάζουμε το συμφέρον της Ελλάδας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα είναι σήμερα «πολύ πιο ενισχυμένη σε συμμαχίες και σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων» σε σχέση με το 2019. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα «δεν είναι αναμεμειγμένη στον πόλεμο», αλλά στηρίζει τις συμμαχίες της και βρίσκεται δίπλα στην Κύπρο.

Όπως είπε, οι στόχοι των επιθέσεων φαίνεται να ήταν οι βρετανικές βάσεις, που βρίσκονται σε κυπριακό έδαφος, γεγονός που απαιτούσε άμεση κινητοποίηση. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα περί drones που κατευθύνονταν προς την Κρήτη, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τη διάψευση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος τόνισε ότι «δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία». Κάλεσε να μην καλλιεργείται κλίμα πανικού: «Κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία και σοβαρότητα».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έχουν ήδη ξεκινήσει επιστροφές Ελλήνων από το Ισραήλ μέσω Αιγύπτου και άλλων χωρών, όπως το Ομάν. Οι προσπάθειες του ΥΠΕΞ συνεχίζονται σε συνεργασία με τις πρεσβείες, ενώ ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους Έλληνες πρέσβεις για τον καλύτερο συντονισμό. «Εκμεταλλευόμαστε κάθε δυνατότητα ώστε οι Έλληνες να επιστρέψουν με ασφάλεια», τόνισε.