Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα ως παρατηρητής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να αποσύρει τα νέα μέτρα για την έγγεια ιδιοκτησία που ενισχύουν τον έλεγχό του επί της Δυτικής Όχθης.

Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχει αυτήν την εβδομάδα στην εναρκτήρια συνάντηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς η ΕΕ να προσχωρεί ωστόσο σε αυτόν τον θεσμό, ανακοίνωσαν σήμερα οι Βρυξέλλες.

Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση αυτή, που προβλέπεται να διεξαχθεί την Πέμπτη, προκειμένου να ακουστεί η ευρωπαϊκή θέση για την κατάσταση στη Γάζα. «Θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Συμβουλίου ειρήνης για το ειδικό μέρος που είναι αφιερωμένο στη Γάζα. Να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γίνεται μέλος του συμβουλίου ειρήνης», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ, ο Γκιγιόμ Μερσιέ.

Το όργανο που διευθύνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ δημιουργήθηκε για να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όμως ο καταστατικός χάρτης του τού αναθέτει έναν πολύ ευρύτερο σκοπό, αυτόν της επίλυσης ένοπλων συγκρούσεων στον κόσμο.

Τα μόνιμα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» πρέπει να καταβάλουν 1 δισ. δολάρια για να ενταχθούν σε αυτό, κάτι που προκαλεί επικρίσεις σύμφωνα με τις οποίες το συμβούλιο μπορεί να γίνει μία «επί πληρωμή» εκδοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, οι Βρυξέλλες υπογράμμισαν ότι είχαν πάντα «έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων» σε ό,τι αφορά το όργανο αυτό. Και οι οποίες συνδέονται κυρίως με «το πεδίο εφαρμογής του», τη «διακυβέρνησή [διαχείρισή] του» και τη «συμβατότητά του με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει τα μέτρα για τη Δυτική Όχθη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να αποσύρει τα νέα μέτρα για την έγγεια ιδιοκτησία που ενισχύουν τον έλεγχό του επί της Δυτικής Όχθης, κάνοντας λόγο για μια «νέα κλιμάκωση» στην περιοχή.

Η ισραηλινή απόφαση «συνιστά μια νέα κλιμάκωση (...). Υπενθυμίζουμε ότι η προσάρτηση (της Δυτικής Όχθης) είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση αυτή», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ανουάν Ελ Ανουνί.

Εξάλλου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντουμπράβκα Σουίτσα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να παρακαθήσει σε μια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης, όπως αυτό ιδρύθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την ιδιότητα του παρατηρητή.

«Η Επιτροπή της ΕΕ δεν γίνεται μέλος του συμβουλίου ειρήνης, συμμετέχουμε σε αυτήν τη συνάντηση ακριβώς λόγω της μακρόχρονης δέσμευσής μας για εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, καθώς και για να λάβουμε μέρος στις διεθνείς προσπάθειες για υποστήριξη της ανοικοδόμησης και της μεταπολεμικής ανάκαμψης στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκιγιόμ Μερσιέ.

