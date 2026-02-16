Ερευνητικές δράσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Η διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγροδιατροφική αλυσίδα αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς αφορά δομικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας και είναι υψηλής σημασίας για τον Έλληνα καταναλωτή και την κοινωνική συνοχή.

Η διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγροδιατροφική αλυσίδα αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς αφορά δομικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας και είναι υψηλής σημασίας για τον Έλληνα καταναλωτή και την κοινωνική συνοχή, ειδικά σε μια περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, αλυσιδωτών κρίσεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και γεωπολιτικής αστάθειας και με έντονη την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής.

Η δράση μας περιλαμβάνει εργαλεία παρέμβασης με διαφορετικό βαθμό και ένταση:

έρευνα, μέσω της συστηματικής και στοχευμένης χαρτογράφησης αγορών και διεξαγωγής κλαδικών ερευνών σε κλάδους της οικονομίας

προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, και,

προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, και, εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού, μέσω της επιβολής κυρώσεων για αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις επιχειρήσεων και καταχρηστικές πρακτικές επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά και του προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

Σήμερα δημοσιεύουμε συγκεντρωτικά τις πιο πρόσφατες ερευνητικές μας δραστηριότητες, από την πρωτογενή παραγωγή και τις εισροές (ζωοτροφές, φάρμακα) μέχρι τη μεταποίηση και την τελική λιανική πώληση. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούμε να αποκωδικοποιήσουμε τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών, και τις συνθήκες ανταγωνισμού σε κρίσιμα προϊόντα διατροφής. Τα πορίσματα των ερευνών μας περιλαμβάνουν σημαντικές διαπιστώσεις, όχι μόνο ως προς τη δομή της αγοράς, αλλά και ως προς κρίσιμα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, συμπεριφορικά μοτίβα, και ευρύτερα ζητήματα που μπορούν να τροφοδοτήσουν τον δημόσιο διάλογο και να οδηγήσουν σε στοχευμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία για την ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος των επιχειρήσεων και του καταναλωτή. Αυτή η διερεύνηση κάθε κρίκου της αλυσίδας τροφίμων — από το κόστος του εμβολίου για το πρόβατο μέχρι την τιμή της φέτας στο ράφι — επιτρέπει τον εντοπισμό πραγματικών παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο τιμών.

Οι Ερευνητικές Δράσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα είναι διαθέσιμες εδώ.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2025 αποφασίσαμε την εκκίνηση έρευνας για την κατάσταση του ανταγωνισμού (State of Competition), στον αγροδιατροφικό τομέα, σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας (δηλαδή της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και του εμπορίου τροφίμων). Μια τέτοια έρευνα θα μας επιτρέψει τον εντοπισμό τόσο τυχόν στρεβλώσεων που πιθανόν να απορρέουν από τον περιορισμένο ανταγωνισμό, όσο και των βαθύτερων διαρθρωτικών ή/και ρυθμιστικών προβλημάτων.

Έχουμε επίσης δημοσιεύσει τον Οδηγό Ανταγωνισμού για τον Αγροτικό Κλάδο, ο οποίος εξηγεί με πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα τους κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού και τη νομοθεσία περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και παρουσιάζει τις σημαντικότερες δυνατότητες συνεργασίας των παραγωγών αγροτικών προϊόντων εντός των ορίων που θέτουν οι κανόνες του ανταγωνισμού, για την καλύτερη αξιοποίηση και πώληση της παραγωγής τους και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης έναντι των αγοραστών.

Σημειώνεται ότι η άσκηση της αρμοδιότητας χαρτογράφησης και προώθησης πολιτικών ανταγωνισμού συμπληρώνει την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (άρθρα 1 και 2 του Ν. 3959/2011 και 101/102 ΣΛΕΕ περί αντι-ανταγωνιστικών συμπράξεων και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και άρθρα 5-10 Ν. 3959 περί ελέγχου συγκεντρώσεων). Πρόκειται για εργαλεία με τα οποία η ΕΑ επεμβαίνει απευθείας σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που ανάγονται είτε στη συμπεριφορά των παικτών της αγοράς είτε στη αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης της αγοράς και είναι ικανές να οδηγήσουν σε υψηλές τιμές, χαμηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και μειωμένη καινοτομία, εις βάρος του καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία έτη η ΕΑ έχει διενεργήσει πολλαπλούς ελέγχους και έρευνες και έχει λάβει αποφάσεις σε πάνω από 20 κρίσιμες αγορές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, καλύπτοντας όλη την αλυσίδα αξίας από την παραγωγή έως τη λιανική πώληση, από πρώτες ύλες έως τελικά προϊόντα τροφίμων καθημερινής χρήσης από τους καταναλωτές.