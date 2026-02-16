Πολιτική | Διεθνή

Γερμανία: Σε πρώιμο στάδιο οι συνομιλίες με Γαλλία για την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή

«Δεν πρόκειται για την αντικατάσταση της προστατευτικής ασπίδας των ΗΠΑ, αλλά μάλλον για τη συμπλήρωση και την ενίσχυσή της... Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤO».

Οι συνομιλίες μεταξύ του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν όσον αφορά την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πυρηνικής αποτροπής βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν αποσκοπούν στην υποβάθμιση του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

«Ο στόχος των συνομιλιών είναι να εξερευνηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής.. Οι συνομιλίες είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο» , δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά την διάρκεια καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου.

«Δεν πρόκειται για την αντικατάσταση της προστατευτικής ασπίδας των ΗΠΑ, αλλά μάλλον για τη συμπλήρωση και την ενίσχυσή της... Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ. Αυτό ισχύει τώρα και θέλουμε να παραμείνει έτσι και στο μέλλον», πρόσθεσε.

