Ποιοι φορολογούμενοι θα δουν εκπτώσεις στο «ραβασάκι». Οι κινήσεις της τελευταίας στιγμής που εξασφαλίζουν μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ. Τελειώνει ο χρόνος για τις διορθώσεις και τις μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το ραντεβού 7 εκατ. φορολογούμενων με τον ΕΝΦΙΑ. Τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ θα κλείσει την πλατφόρμα του Ε9 για τις διορθώσεις και τις μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ.

Στις αρχές Μαρτίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν το λογαριασμό του φόρου ο οποίος θα πρέπει να εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει στις 31 Μαρτίου 2026 και η τελευταία τέλη Φεβρουάριου 2027.

Όσοι είχαν ασφαλίσει την κατοικία τους αξίας έως 500.000 ευρώ για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα ολόκληρο το 2025 θα έχουν έκπτωση 20%. Αν η διάρκεια ασφάλισης είναι μικρότερη των 12 μηνών η μείωση θα είναι χαμηλότερη και ανάλογη του χρονικού διαστήματος. Φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ θα έχουν έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ.

Η αίτηση

Σήμερα Δευτέρα, είναι η τελευταία ημέρα για την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα myPROPERTY για την υποβολή αιτήσεων από τους φορολογούμενους με ασφαλισμένες κατοικίες για να «κλειδώσουν» έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ.

Επίσης, μέχρι να κλείσει η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους για να «ξεφουσκώσουν» το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Κερδισμένοι και χαμένοι

Το ίδιο ποσό φόρου με πέρυσι θα καταβάλλουν όσοι δεν απέκτησαν ή δεν μεταβίβασαν ακίνητα ενώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2025 πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα με γονική παροχή, δωρεά και κληρονομιά και συνεπώς μειώθηκε η αξία της περιουσίας τους.

Αντίθετα «φουσκωμένος» θα είναι ο λογαριασμός για όσους το 2025 απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία) και τακτοποίησαν αυθαίρετα.

Έκπτωση 50%

Για πρώτη φορά, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που κατοικούν σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές), εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων θα πληρώσουν μισό ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ.

Επίσης, περισσότεροι από 700.000 φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα λάβουν έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Η μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος, και ακίνητη περιουσία εντός καθορισμένων ορίων.

Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης από το φόρο απαλλάσσονται οι φορολογούμενοι με ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.