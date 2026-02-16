Πότε μπαίνει στο ελληνικό delivery η Uber Eats

Το χρονοδιάγραμμα και τα σχέδια για την ελληνική αγορά - Η ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά του online delivery.

Στην ελληνική αγορά διανομής φαγητού σχεδιάζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της η Uber Eats, παράλληλα με άλλες 6 νέες ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία και Τσεχία). Στόχος της εταιρείας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, να διεκδικήσει επιπλέον μερίδια από την ευρωπαϊκή αγορά του online delivery, η οποία ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα σχέδια της Uber Eats

Τα σχέδια της Uber Eats προβλέπουν να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά φαγητού εντός του 2026 και συγκεκριμένα αρχής γενομένης από το καλοκαίρι. Μέσω της εφαρμογής οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν παραγγελίες γευμάτων και ειδών καθημερινής ανάγκης.

Οι χρήστες θα μπορούν να περιηγούνται σε εστιατόρια και καταστήματα της περιοχής τους, να πραγματοποιούν παραγγελίες και να παρακολουθούν την παράδοσή τους σε πραγματικό χρόνο, από τη στιγμή της παραλαβής από τον διανομέα, έως την πόρτα τους.

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας δε, αναμένεται να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός δίαυλος πωλήσεων για την τοπική εστίαση και το λιανεμπόριο η οποία θα αποκτήσει πρόσβαση τόσο στην βάση χρηστών όσο και στο δίκτυο διανομής της Uber, επεκτείνοντας την εμβέλειά της πέρα από τα φυσικά καταστήματα.

Παράλληλα η πλατφόρμα θα παρέχει στους συνεργάτες λιανικής εξειδικευμένα εργαλεία, από την ανάλυση δεδομένων έως την υποστήριξη marketing, με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Χάρη στα προαναφερθέντα εργαλεία οι επιχειρήσεις θα μπορούν, σύμφωνα με την πλατφόρμα να προσεγγίσουν νέα καταναλωτικά κοινά και να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους, τόσο στο ψηφιακό όσο και στο φυσικό τους κατάστημα.

Να θυμίσουμε ότι ως μια παγκόσμια πλατφόρμα, η Uber Eats συνδέει τους καταναλωτές με τις τοπικές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή συνεργάζεται με περισσότερα από ένα εκατομμύριο εστιατόρια και καταστήματα λιανικής σε περισσότερες από 10.000 πόλεις παγκοσμίως.

Στην περίπτωση της χώρας μας η εφαρμογή θα είναι πλήρως προσαρμοσμένη στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, παρέχοντας υποστήριξη στη γλώσσα και ενσωματώνοντας τους πλέον διαδεδομένους τρόπους πληρωμής, διασφαλίζοντας έτσι την προσβασιμότητα για όλους.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενη με την επέκτασή μας στην αγορά της Ελλάδας, όπου διακρίνουμε τεράστιες προοπτικές για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε σε δηλώσεις της η Courtney Tims, Περιφερειακή Γενική Διευθύντρια της Uber Eats για τη Δυτική και Νότια Ευρώπη. «Με την έναρξη της υπηρεσίας μας, οι καταναλωτές στην Ελλάδα θα έχουν στη διάθεσή τους έναν νέο, εξαιρετικά άνετο τρόπο να προμηθεύονται ό,τι χρειάζονται από τις αγαπημένες τους τοπικές επιχειρήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού και την ταχύτητα και αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν την Uber. Παράλληλα, προσφέρουμε στις τοπικές επιχειρήσεις μια πλατφόρμα που τους επιτρέπει να προσεγγίσουν περισσότερους πελάτες από ποτέ και να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας».

Ένταση του ανταγωνισμού στο online delivery

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times, η επέκταση αυτή της Uber Eats σε επτά ακόμα ευρωπαϊκές αγορές - μια εκ των οποίων και η χώρα μας - γίνεται με στόχο να προστεθούν 1 δισ. δολάρια έσοδα την επόμενη τριετία. Η επέκτασή της στην Ευρώπη δε, πραγματοποιείται σε μια περίοδο που το μερίδιο αγοράς της Uber συνεχίζει να αυξάνεται στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Όσο για την εγχώρια αγορά να θυμίσουμε ότι ήδη έχει υψηλές επιδόσεις με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικό τζίρο που προσεγγίζει ή ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως,συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών delivery. Όσο για τους υφιστάμενους παίκτες, efood, Wolt και Box, οι οποίοι θεωρούνται ήδη εδραιωμένοι, αναμένεται να προκαλέσει ένταση του ανταγωνισμού αλλά και επαναπροσδιοριμό των ισορροπιών καθώς δεν ξεκινά από μηδενική βάση αλλά μια ήδη μεγάλη βάση χρηστών, λόγω Uber.